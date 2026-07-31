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Thể thao

FIFA ASEAN Cup 2026 xáo trộn vì tuyển Ấn Độ?

  • Thứ sáu, 31/7/2026 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc Ấn Độ xác nhận đá giao hữu với Brazil vào ngày 3/10 khiến khả năng tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển này trở thành dấu hỏi lớn.

Ấn Độ thông báo đá giao hữu với Brazil ngay thời điểm FIFA ASEAN Cup diễn ra.

Theo Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF), cuộc đối đầu với Brazil sẽ diễn ra trên sân Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. AIFF gọi đây là "một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử bóng đá Ấn Độ".

Brazil hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA và sẽ là đối thủ có thứ hạng cao nhất mà tuyển Ấn Độ chạm trán kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời vào năm 1992.

Phó Tổng thư ký AIFF M. Satyanarayan nhấn mạnh việc được tiếp đón Brazil là cột mốc đặc biệt. Trong khi đó, Giám đốc các ĐTQG Subrata Paul khẳng định: "Đây là cơ hội hiếm có để các tuyển thủ Ấn Độ kiểm chứng năng lực trước một trong những nền bóng đá vĩ đại nhất thế giới".

Tuy nhiên, việc trận đấu được ấn định vào ngày 3/10 là điều khó hiểu. Đến thời điểm hiện tại, AIFF chưa công bố liệu đội tuyển nước này sẽ rút khỏi FIFA ASEAN Cup, cử lực lượng khác tham dự hay có phương án điều chỉnh lịch thi đấu.

Theo kết quả bốc thăm hôm 29/7, Ấn Độ góp mặt tại Division 1 và nằm ở bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Indonesia, Malaysia và Singapore. Sau khi đội bóng Nam Á rút lui, khả năng cao FIFA dự kiến công bố phương án thay thế trong thời gian tới.

Ở bảng B, tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đáng chú ý, Pakistan đội khách mời khác đến từ Nam Á thay thế cho Trung Quốc cũng quyết định rút lui trước đó.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với ASEAN Cup truyền thống. Giải diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10. Các trận đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của loạt trận quốc tế chính thức.

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Kết quả bốc thăm phân hạng và chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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