Sancho tập cùng đội hạng 10 Anh

Jadon Sancho chọn tập luyện tại sân của Flixton FC - đội bóng đang thi đấu ở hạng 10 nước Anh, cách trung tâm huấn luyện Carrington khoảng 10 phút lái xe.

Ngôi sao 26 tuổi đang nỗ lực duy trì thể lực tại sân Valley Road. Đây là sân vận động có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi của Flixton. Cơ sở vật chất của đội hạng 10 nước Anh vừa được nâng cấp sau khi CLB nhận nguồn đầu tư mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Flixton, Sancho dành lời khen cho sân tập của đội bóng: "Nơi đây được bố trí rất tốt. Đây là mặt sân đẹp đầu tiên tôi thấy ở khu vực này ngoài sân của Manchester United và Manchester City".

Flixton đang chuẩn bị cho mùa giải chính thức đầu tiên kể từ khi phá sản năm 2012. Đội bóng được hồi sinh nhờ các nhà đầu tư mới vào năm ngoái, trong khi Rhodri Giggs – em trai của huyền thoại Ryan Giggs và cựu HLV Salford City, hiện giữ vai trò trợ lý HLV.

Sân Valley Road từng được Sir Alex Ferguson cắt băng khánh thành năm 1995 nhưng sau nhiều năm xuống cấp, nơi đây chỉ còn phục vụ các giải phong trào trước khi được doanh nhân người Mỹ mua lại CLB vào đầu năm 2025 và đầu tư nâng cấp.

Trong khi đó, Sancho hiện nhận được sự quan tâm từ Al Rayyan của Qatar, trong khi AS Roma cũng theo đuổi anh. Ba mùa gần nhất, Sancho được MU đem cho Dortmund, Chelsea và Aston Villa mượn. Đáng chú ý, anh góp mặt ở trận chung kết cúp châu Âu cùng 3 đội bóng thuộc 3 cấp độ khác nhau. Mùa trước, anh vô địch Europa League cùng Aston Villa.