Bến đỗ bất ngờ cho Sancho?

Sự nghiệp của Jadon Sancho có thể sắp bước sang một chương mới khi ngôi sao người Anh nhận được lời đề nghị đáng chú ý từ Qatar.

Sancho có thể được giải cứu.

Theo Foot Mercato, CLB Al-Rayyan gửi lời mời chiêu mộ Sancho theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội bóng giàu tham vọng của Qatar kỳ vọng cựu tuyển thủ Anh sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian đầy biến động tại Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh những lời đề nghị từ các đội bóng lớn vẫn chưa xuất hiện, việc chuyển sang Qatar có thể là lựa chọn thực tế nhất để cứu vãn sự nghiệp của Sancho. Việc rời MU đánh dấu hồi kết cho 4 năm đáng quên của Sancho tại Old Trafford. Gia nhập "Quỷ đỏ" từ Dortmund năm 2021 với mức phí lên tới 73 triệu bảng, cầu thủ chạy cánh này từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.

Sancho sau đó lần lượt được đem cho Chelsea và Aston Villa mượn, nhưng đều không để lại dấu ấn đáng kể. Trước đó, anh cũng từng trở lại Dortmund theo dạng cho mượn nhằm tìm lại cảm hứng thi đấu, song không thể cứu vãn sự nghiệp.

Khi hợp đồng với MU hết hạn hồi đầu tháng, Sancho rơi vào cảnh thất nghiệp. Tương lai của cầu thủ 26 tuổi trở nên mờ mịt khi không nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, Al-Rayyan nổi lên như chiếc phao cứu sinh. Đội bóng này sở hữu tiền đạo nổi tiếng Aleksandar Mitrovic và muốn tăng cường sức mạnh hàng công trước mùa giải mới.

Trước khi chuyển đến MU, Sancho từng có quãng thời gian rực rỡ trong màu áo Dortmund. Anh ghi 54 bàn và có 45 kiến tạo sau 188 trận, trở thành một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhất thế giới.