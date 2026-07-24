Aston Villa thành bến đỗ của loạt sao gây thất vọng ở MU

Từ Marcus Rashford, Jadon Sancho đến Alejandro Garnacho, Aston Villa đang trở thành điểm đến giúp những ngôi sao từng lạc lối tại Manchester United tìm lại sự nghiệp.

Garnacho là cầu thủ thứ 3 gây thất vọng của MU rồi sang Villa chỉ trong vòng ba năm. Ảnh: Reuters.

Alejandro Garnacho chuẩn bị trở thành cái tên mới nhất gia nhập Aston Villa sau khi không còn chỗ đứng tại Chelsea. Thương vụ này tiếp tục cho thấy Villa đang trở thành điểm đến quen thuộc của những cầu thủ từng gặp khó khăn ở Manchester United.

Theo The Athletic, Garnacho đã hoàn tất kiểm tra y tế và sắp chuyển đến Villa Park theo dạng cho mượn. Hợp đồng có kèm điều khoản mua đứt bắt buộc nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Nếu kích hoạt, tiền đạo cánh người Argentina sẽ ký hợp đồng 4 năm với đội bóng của HLV Unai Emery. Trước Garnacho, Aston Villa từng trao cơ hội cho hai cầu thủ khác từ MU là Jadon Sancho và Marcus Rashford.

Rashford gia nhập Villa theo dạng cho mượn ở mùa giải 2024/25 sau khi bị thất sủng tại Old Trafford. Cầu thủ người Anh phần nào tìm lại phong độ khi ghi 2 bàn và kiến tạo 4 lần trong giai đoạn cuối mùa.

Một năm sau, Sancho tiếp bước Rashford đến Villa Park. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Dortmund không tạo được nhiều dấu ấn khi chỉ ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo trong cả mùa giải.

Với Garnacho, Villa kỳ vọng cầu thủ 22 tuổi sẽ tạo ra khác biệt dưới sự dẫn dắt của Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng theo đuổi Garnacho trước khi anh rời MU để chuyển sang Chelsea.

Thương vụ này cũng mang ý nghĩa tài chính đặc biệt với Villa. Đội bóng vừa bán Morgan Rogers cho Chelsea với mức giá kỷ lục 117 triệu bảng, nhưng cần tránh vi phạm các quy định tài chính của UEFA. Vì vậy, phương án mượn trước, mua sau giúp các bên tối ưu lợi ích.

Trong ba năm qua, Aston Villa đang trở thành nơi "giải cứu" những tài năng từng được kỳ vọng tại MU. Rashford, Sancho và giờ là Garnacho đều tìm đến Villa Park với mục tiêu chứng minh họ chưa đánh mất giá trị.

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