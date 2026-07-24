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Thể thao

Tân binh Barca đặt dấu chấm hết cho Rashford?

  • Thứ sáu, 24/7/2026 06:01 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Barcelona tiếp tục khép cánh cửa với Marcus Rashford khi hoàn tất thêm một bản hợp đồng chạy cánh chất lượng.

Barca công bố tân binh Adeyemi. Ảnh: FC Barcelona.

Sau World Cup 2026, Marcus Rashford từng nuôi hy vọng được Barcelona đưa trở lại sân Camp Nou. Tiền đạo 28 tuổi tin rằng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội bóng xứ Catalunya ở mùa trước đủ để thuyết phục ban lãnh đạo đổi ý, sau khi CLB từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng.

Tuy nhiên, mọi hy vọng của ngôi sao thuộc biên chế Manchester United gần như khép lại. Sau khi chiêu mộ Anthony Gordon với mức phí khoảng 70 triệu bảng hồi đầu kỳ chuyển nhượng, Barcelona tiếp tục công bố tân binh Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund.

Việc bổ sung liên tiếp hai cầu thủ chạy cánh khiến HLV Hansi Flick không còn nhu cầu tăng cường thêm nhân sự ở hành lang biên. Theo truyền thông Anh, đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng trở lại Camp Nou của Rashford.

Ở mùa 2025/26, Rashford chơi theo dạng cho mượn tại Barcelona và để lại dấu ấn với 14 bàn thắng cùng 14 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh góp công giúp đội bóng giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù vậy, Barca vẫn quyết định không mua đứt và chuyển hướng sang các mục tiêu trẻ hơn.

Nguồn tin từ Anh cho biết Rashford từng từ chối nhiều lời đề nghị có giá trị lớn, đồng thời chấp nhận để điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng hết hiệu lực nhằm chờ cơ hội tái ngộ Barcelona. Quyết định này giờ khiến anh rơi vào thế khó khi thị trường chuyển nhượng dần nóng lên.

Trong khi đó, Adeyemi thừa nhận anh bất ngờ khi nhận được lời mời từ Barcelona. Tiền đạo người Đức tiết lộ HLV Flick đóng vai trò quyết định trong thương vụ khi trực tiếp khẳng định muốn đưa anh về Camp Nou và yêu cầu anh cống hiến hết khả năng. Với sự xuất hiện của Adeyemi cùng Gordon, cơ hội để Rashford khoác áo Barcelona thêm một lần gần như không còn.

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Đào Trần

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