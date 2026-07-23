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Thể thao

Busquets sắp trở lại Barcelona trên cương vị mới

  • Thứ năm, 23/7/2026 06:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sergio Busquets có thể trở lại Barcelona vào mùa hè 2026 để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện khi đang đàm phán gia nhập Barca Atletic dưới vai trò trợ lý.

Busquets chuẩn bị bước sang chương mới trong sự nghiệp bóng đá của mình. Ảnh: Reuters.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Busquets được cho là muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá thông qua công việc huấn luyện. Barcelona có thể trở thành điểm khởi đầu cho chương mới của tiền vệ từng là biểu tượng ở sân Camp Nou.

Theo Diario Sports, Barca Atletic, đội bóng đóng vai trò đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của Barcelona, được xem là môi trường phù hợp để Busquets tích lũy kinh nghiệm. Nếu đạt thỏa thuận, anh sẽ làm việc cùng các cầu thủ trẻ, đồng thời học hỏi thêm về công tác huấn luyện trong hệ thống của CLB.

Busquets trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và dành phần lớn sự nghiệp cho Barcelona. Trong hơn một thập kỷ khoác áo đội một, anh trở thành mắt xích quan trọng trong giai đoạn thành công rực rỡ của CLB, giành nhiều danh hiệu lớn như Champions League, La Liga và FIFA Club World Cup.

Điểm mạnh của Busquets không chỉ nằm ở khả năng đọc trận đấu, điều tiết nhịp độ mà còn ở tư duy chiến thuật. Những phẩm chất từng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ mỏ neo hay nhất thế giới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ anh trong vai trò mới.

Dù chưa có kinh nghiệm cầm quân chuyên nghiệp, Busquets được đánh giá có nền tảng phù hợp để bước vào con đường huấn luyện. Barcelona cũng từng chứng kiến nhiều cựu cầu thủ trưởng thành từ sân Camp Nou tiếp tục đóng góp cho CLB ở những vai trò khác nhau. Sự trở lại của Busquets, nếu thành hiện thực, sẽ đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ lâu dài giữa anh và đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình.

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