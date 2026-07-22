Mbappe trở lại làm gương mặt bìa EA Sports FC 27

EA Sports xác nhận Mbappe là gương mặt trang bìa Ultimate Edition của EA Sports FC 27, đánh dấu lần đầu tiền đạo người Pháp trở lại vị trí này sau 4 năm.

Hình ảnh Mbappe cùng logo FC 27 được lan truyền trên X và Reddit.

EA Sports vừa công bố Kylian Mbappe là gương mặt trang bìa của phiên bản Ultimate Edition trong EA Sports FC 27, đánh dấu sự trở lại của chân sút người Pháp sau lần xuất hiện gần nhất ở FIFA 23.

"Tôi rất vinh dự khi lần đầu xuất hiện trên bìa một tựa game EA Sports FC. Được tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu ở chương mới này, bên cạnh những cầu thủ đã làm nên lịch sử của dòng game, là điều vô cùng đặc biệt. Tôi nóng lòng chờ người hâm mộ trải nghiệm FC 27", Mbappe chia sẻ.

Jeff Sharma, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược và marketing của EA Sports FC, khẳng định việc lựa chọn Mbappe phản ánh đúng vị thế của ngôi sao Real Madrid trong làng bóng đá hiện đại.

"Mbappe khẳng định mình ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đại diện cho khát vọng, sự sáng tạo và sức hút toàn cầu - những giá trị mà EA Sports FC theo đuổi. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục hợp tác cùng Mbappe", ông nói.

Hiện EA Sports chưa tiết lộ Mbappe có tiếp tục xuất hiện trên bìa phiên bản Standard Edition hay không. Hãng game cho biết việc công bố lần này mở đầu cho một tuần giới thiệu EA Sports FC 27, trong đó video gameplay đầu tiên sẽ được phát hành trên YouTube vào ngày 23/7.

Mbappe từng là gương mặt đại diện xuyên suốt ba phiên bản FIFA 21, FIFA 22 và FIFA 23, trước khi EA đổi tên thương hiệu từ FIFA sang EA Sports FC. Ở EA Sports FC 24, Erling Haaland được chọn cho bìa Standard Edition, còn Jude Bellingham đảm nhận vai trò này trong hai phiên bản EA Sports FC 25 và EA Sports FC 26.