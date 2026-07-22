Neymar tiếp tục gây tranh cãi

Neymar trở thành tâm điểm chỉ trích tại Brazil sau khi không cùng Santos dự trận đấu ở Copa Sudamericana nhưng lại xuất hiện tại một giải poker có mức cược lớn ở Sao Paulo.

Hình ảnh Neymar tại bàn poker làm CĐV phẫn nộ. Ảnh: X.

Neymar một lần nữa đối mặt với làn sóng phản ứng từ người hâm mộ Brazil. Tiền đạo 34 tuổi bị đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp sau khi vắng mặt trong chuyến làm khách của Santos trước Universidad tại Copa Sudamericana sáng 22/7.

Theo thông tin từ CLB Santos, Neymar có mặt trong danh sách thi đấu vì cần ở lại để tập trung cải thiện thể trạng. CLB Brazil cũng muốn cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2026.

Tuy nhiên, hình ảnh Neymar xuất hiện tại một giải poker có mức cược cao ở Sao Paulo trong cùng ngày khiến dư luận bức xúc. Nhiều CĐV Santos cho rằng việc này không phù hợp với lý do mà CLB đưa ra, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang cần sự hiện diện của ngôi sao lớn nhất.

Sự việc nhanh chóng tạo ra những tranh luận trên mạng xã hội X. Một bộ phận người hâm mộ chỉ trích Neymar vì cho rằng anh thiếu trách nhiệm với Santos, trong khi những ý kiến khác vẫn bảo vệ cầu thủ người Brazil, nhấn mạnh rằng việc tham dự một sự kiện cá nhân không đồng nghĩa với việc anh bỏ qua quá trình tập luyện.

Đây không phải lần đầu Neymar gặp những tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Kể từ khi trở lại Santos, cựu sao Barcelona và PSG thường xuyên phải đối mặt với áp lực lớn về phong độ, thể trạng cũng như những hoạt động cá nhân.

Hiện Neymar vẫn trong quá trình tìm lại nhịp thi đấu sau thời gian dài gặp vấn đề về chấn thương. Mỗi động thái của anh vì thế đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ Brazil. Trong màu áo Santos ở mùa giải 2026, tiền đạo này chỉ mới có 1 bàn thắng sau 2 trận ra sân.

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