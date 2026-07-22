Ronaldo chỉ ra bí quyết giúp tuyển Tây Ban Nha thống trị thế giới

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Ronaldo vẫn chưa gặt hái thành công tại sân chơi World Cup. Ảnh: Reuters.
Cristiano Ronaldo dành những lời khen cho Tây Ban Nha khi nói về sức mạnh của đội bóng này. Theo siêu sao người Bồ Đào Nha, chức vô địch World Cup 2026 của ''La Roja'' không đến từ may mắn mà là kết quả của một hệ thống vận hành hiệu quả.
“Nếu nhìn vào cách Tây Ban Nha thi đấu, bạn sẽ thấy mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình. Đó là lý do họ giành chiến thắng. Không phải ngẫu nhiên khi họ đánh bại mọi đội bóng”, Ronaldo chia sẻ.
Tiền đạo 41 tuổi cho rằng điểm nổi bật nhất của Tây Ban Nha nằm ở khả năng chơi bóng tập thể. Mỗi vị trí trên sân đều có nhiệm vụ rõ ràng, giúp đội bóng duy trì sự cân bằng và phát huy tối đa sức mạnh. “Họ xứng đáng với những gì đạt được. Họ làm việc như một tập thể. Những đội bóng lớn luôn là những đội mà các cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình”, Ronaldo nhấn mạnh.
Nhận xét của Ronaldo cũng phần nào phản ánh triết lý bóng đá mà Tây Ban Nha theo đuổi trong nhiều năm qua. Đội bóng này nổi bật với khả năng kiểm soát trận đấu, phối hợp nhuần nhuyễn và sự gắn kết giữa các tuyến.
Dù từng có thời gian sa sút sau giai đoạn hoàng kim với chức vô địch World Cup 2010 và hai lần đăng quang EURO các năm 2008 và 2012, Tây Ban Nha đang trở lại mạnh mẽ nhờ thế hệ cầu thủ trẻ tài năng kết hợp cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm.
Với Ronaldo, một đội bóng mạnh không chỉ cần những ngôi sao hàng đầu mà quan trọng hơn là sự thống nhất trong cách chơi. Tây Ban Nha hiện tại là minh chứng rõ ràng cho quan điểm đó.
Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.