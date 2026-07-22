Ronaldo chỉ ra bí quyết giúp tuyển Tây Ban Nha thống trị thế giới

Cristiano Ronaldo đánh giá thành công của Tây Ban Nha tại Wolrd Cup 2026 đến từ việc mọi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò và chơi bóng như một tập thể.

Ronaldo vẫn chưa gặt hái thành công tại sân chơi World Cup. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo dành những lời khen cho Tây Ban Nha khi nói về sức mạnh của đội bóng này. Theo siêu sao người Bồ Đào Nha, chức vô địch World Cup 2026 của ''La Roja'' không đến từ may mắn mà là kết quả của một hệ thống vận hành hiệu quả.

“Nếu nhìn vào cách Tây Ban Nha thi đấu, bạn sẽ thấy mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình. Đó là lý do họ giành chiến thắng. Không phải ngẫu nhiên khi họ đánh bại mọi đội bóng”, Ronaldo chia sẻ.

Tiền đạo 41 tuổi cho rằng điểm nổi bật nhất của Tây Ban Nha nằm ở khả năng chơi bóng tập thể. Mỗi vị trí trên sân đều có nhiệm vụ rõ ràng, giúp đội bóng duy trì sự cân bằng và phát huy tối đa sức mạnh. “Họ xứng đáng với những gì đạt được. Họ làm việc như một tập thể. Những đội bóng lớn luôn là những đội mà các cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình”, Ronaldo nhấn mạnh.

Nhận xét của Ronaldo cũng phần nào phản ánh triết lý bóng đá mà Tây Ban Nha theo đuổi trong nhiều năm qua. Đội bóng này nổi bật với khả năng kiểm soát trận đấu, phối hợp nhuần nhuyễn và sự gắn kết giữa các tuyến.

Dù từng có thời gian sa sút sau giai đoạn hoàng kim với chức vô địch World Cup 2010 và hai lần đăng quang EURO các năm 2008 và 2012, Tây Ban Nha đang trở lại mạnh mẽ nhờ thế hệ cầu thủ trẻ tài năng kết hợp cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm.

Với Ronaldo, một đội bóng mạnh không chỉ cần những ngôi sao hàng đầu mà quan trọng hơn là sự thống nhất trong cách chơi. Tây Ban Nha hiện tại là minh chứng rõ ràng cho quan điểm đó.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.