Mourinho ra yêu cầu với dàn sao Real

Jose Mourinho đang triển khai một cuộc cải tổ chiến thuật diện rộng tại Real Madrid, tập trung vào lối chơi tốc độ và sự trực diện đầy thực dụng.
Jose Mourinho hướng Real Madrid đến lối chơi trực diện.
Theo Diario AS, dù bày tỏ sự hài lòng với nhóm cầu thủ hiện tại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn quyết tâm thực hiện một cuộc cải tổ đội hình mạnh mẽ nhằm tìm ra công thức lý tưởng cho hệ thống phản công nhanh của đội chủ sân Bernabeu.
Trọng tâm của những thay đổi nằm ở việc nâng cấp cường độ vận động và thể lực cho toàn đội. Việc cân nhắc chiêu mộ Yan Diomande được đánh giá là bước đi quan trọng, mang lại sự bùng nổ và sức mạnh cần thiết để củng cố hàng phòng ngự trong sơ đồ chiến thuật mới. Khi các cầu thủ khác của "Los Blancos" dần trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, họ sẽ được phổ biến trực tiếp các chỉ đạo về cách vận hành lối chơi trực diện mà Mourinho yêu cầu.
Quá trình sàng lọc và thay đổi nhân sự dự kiến tiếp tục diễn ra quyết liệt trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "Người đặc biệt" đang hướng tới một cuộc chuyển mình toàn diện, biến Real Madrid thành một khối gắn kết có khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Những điều chỉnh từ nhà cầm quân 63 tuổi hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ và giàu sức chiến đấu hơn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong cuộc đua danh hiệu ở mùa giải 2026/27.
Theo lịch, Real Madrid sẽ bắt đầu triều đại thứ hai của Mourinho bằng trận giao hữu tiền mùa giải với Fiorentina vào ngày 1/8 tới.
Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.
Huy Trưởng
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Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.