Mourinho ra yêu cầu với dàn sao Real

Jose Mourinho đang triển khai một cuộc cải tổ chiến thuật diện rộng tại Real Madrid, tập trung vào lối chơi tốc độ và sự trực diện đầy thực dụng.

Jose Mourinho hướng Real Madrid đến lối chơi trực diện.

Theo Diario AS , dù bày tỏ sự hài lòng với nhóm cầu thủ hiện tại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn quyết tâm thực hiện một cuộc cải tổ đội hình mạnh mẽ nhằm tìm ra công thức lý tưởng cho hệ thống phản công nhanh của đội chủ sân Bernabeu.

Trọng tâm của những thay đổi nằm ở việc nâng cấp cường độ vận động và thể lực cho toàn đội. Việc cân nhắc chiêu mộ Yan Diomande được đánh giá là bước đi quan trọng, mang lại sự bùng nổ và sức mạnh cần thiết để củng cố hàng phòng ngự trong sơ đồ chiến thuật mới. Khi các cầu thủ khác của "Los Blancos" dần trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, họ sẽ được phổ biến trực tiếp các chỉ đạo về cách vận hành lối chơi trực diện mà Mourinho yêu cầu.

Quá trình sàng lọc và thay đổi nhân sự dự kiến tiếp tục diễn ra quyết liệt trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "Người đặc biệt" đang hướng tới một cuộc chuyển mình toàn diện, biến Real Madrid thành một khối gắn kết có khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Những điều chỉnh từ nhà cầm quân 63 tuổi hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ và giàu sức chiến đấu hơn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong cuộc đua danh hiệu ở mùa giải 2026/27.

Theo lịch, Real Madrid sẽ bắt đầu triều đại thứ hai của Mourinho bằng trận giao hữu tiền mùa giải với Fiorentina vào ngày 1/8 tới.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.