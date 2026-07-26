Mourinho ra quyết định với Vinicius

Jose Mourinho khẳng định với ban lãnh đạo Real Madrid rằng Vinicius Junior là nhân tố không thể đụng đến, qua đó giáng đòn mạnh vào tham vọng của Arsenal.

Mourinho chặn đứng việc Arsenal muốn chiêu mộ Vinicius. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Mourinho trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid không đưa các trụ cột vào bất kỳ cuộc đàm phán chuyển nhượng nào trong hè 2026. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xem Vinicius Junior, Kylian Mbappe và Jude Bellingham là bộ khung cho kế hoạch chinh phục La Liga và Champions League mùa tới.

Động thái này gần như dập tắt hy vọng của Arsenal trong việc chiêu mộ Vinicius. Đội chủ sân Emirates được cho là đưa ngôi sao người Brazil vào danh sách mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Mikel Arteta kêu gọi ban lãnh đạo thực hiện một kỳ chuyển nhượng quyết đoán để bảo vệ ngôi vương Premier League và chinh phục Champions League. Đến thời điểm hiện tại, Arsenal mới bổ sung Christos Tzolis từ Club Brugge với giá 34 triệu bảng và thủ môn Illan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do.

"Pháo thủ" cũng theo đuổi Bruno Guimaraes, nhưng chưa thể thuyết phục Newcastle nhả người bởi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đòi tới 100 triệu bảng.

Trong khi đó, Mourinho tích cực tái thiết Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đón Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva và Denzel Dumfries, đồng thời chia tay Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos và Fran Garcia.

Mục tiêu lớn nhất của Mourinho là đưa Real Madrid lật đổ Barcelona sau hai mùa liên tiếp thất bại ở La Liga. Vì vậy, chiến lược gia 63 tuổi không muốn đánh đổi bất kỳ ngôi sao nào, đặc biệt là Vinicius.

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