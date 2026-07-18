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Thể thao

6 ngôi sao 'bất khả xâm phạm' của Mourinho

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo AS, Jose Mourinho sớm xác định bộ khung nhân sự cho Real Madrid với sự góp mặt của Marc Cucurella cùng năm cái tên không thể thay thế.

Danh sách "bất khả xâm phạm" này bao gồm thủ môn Thibaut Courtois, hậu vệ Cucurella, bộ đôi tiền vệ Federico Valverde - Jude Bellingham và hai ngôi sao trên hàng công Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Courtois tiếp tục nhận được sự tin tưởng tuyệt đối nơi khung gỗ nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Cucurella. Tuyển thủ Tây Ban Nha được Mourinho quy hoạch cho vị trí hậu vệ trái số một ngay sau khi cập bến sân Bernabeu.

Ở khu vực trung lộ, Valverde và Bellingham sẽ là hai cầu thủ làm nhiệm vụ điều tiết lối chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngôi sao người Uruguay được giữ lại bất chấp đồn đoán về tương lai.

Về mặt chiến thuật, nhà cầm quân 63 tuổi sẽ xây dựng một hệ thống mới nhằm tối ưu hóa sức mạnh hàng công. Mbappe và Vinicius được xác định là những người dẫn dắt lối chơi ở tuyến trên.

Trong đó, "Người đặc biệt" đang thiết lập một phương án vận hành riêng biệt để tối ưu khả năng ghi bàn của Mbappe, giống như những gì anh thể hiện tại World Cup 2026.

Đồng thời, Bellingham sẽ được đẩy lên đá cao trong vai trò "số 10". Mourinho muốn biến cậu học trò thành mẫu tiền vệ xâm nhập vòng cấm để hỗ trợ cho các tiền đạo.

Theo kế hoạch, Real Madrid sẽ có trận đấu giao hữu với Fiorentina vào ngày 1/8.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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