6 ngôi sao 'bất khả xâm phạm' của Mourinho

Danh sách "bất khả xâm phạm" này bao gồm thủ môn Thibaut Courtois, hậu vệ Cucurella, bộ đôi tiền vệ Federico Valverde - Jude Bellingham và hai ngôi sao trên hàng công Kylian Mbappe và Vinicius Junior.
Courtois tiếp tục nhận được sự tin tưởng tuyệt đối nơi khung gỗ nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Cucurella. Tuyển thủ Tây Ban Nha được Mourinho quy hoạch cho vị trí hậu vệ trái số một ngay sau khi cập bến sân Bernabeu.
Ở khu vực trung lộ, Valverde và Bellingham sẽ là hai cầu thủ làm nhiệm vụ điều tiết lối chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngôi sao người Uruguay được giữ lại bất chấp đồn đoán về tương lai.
Theo kế hoạch, Real Madrid sẽ có trận đấu giao hữu với Fiorentina vào ngày 1/8.
Hoàng tử bé của bóng đá Pháp
Mbappe: Le petit prince kể về hành trình từ sân bóng đường phố Bondy đến đỉnh cao thế giới của Kylian Mbappe. Qua lời kể của hai tác giả Collot và Caioli, biệt danh “hoàng tử bé” không chỉ nói lên tuổi trẻ mà còn thể hiện tài năng thiên bẩm và tinh thần chơi bóng thuần khiết của hiện tượng bóng đá Pháp.