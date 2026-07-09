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Thể thao

Mourinho trao 'đặc ân' cho Valverde

  • Thứ năm, 9/7/2026 20:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhằm dập tắt những ồn ào xoay quanh Federico Valverde, huấn luyện viên Jose Mourinho chuẩn bị tổ chức cuộc gặp riêng để khẳng định vai trò đội trưởng và tương lai của anh.

Jose Mourinho vẫn tin tưởng Federico Valverde.

Theo Marca, bất chấp một mùa giải đầy biến động, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn coi tuyển thủ Uruguay là trụ cột không thể thay thế trong dự án mới và quyết định giữ nguyên vai trò đội trưởng cho anh.

Trong năm qua, Valverde liên tục đối mặt với những tranh cãi nội bộ. Anh từng nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với cựu huấn luyện viên Xabi Alonso liên quan đến việc sắp xếp vị trí thi đấu. Căng thẳng trong phòng thay đồ Real Madrid sau đó lên đến đỉnh điểm khi xảy ra vụ xô xát giữa ngôi sao 27 tuổi và đồng đội Aurelien Tchouameni.

Tại cấp độ đội tuyển, Valverde cũng vướng vào những bất đồng với huấn luyện viên Marcelo Bielsa về phương pháp huấn luyện khắc nghiệt, trước khi Uruguay bị loại sớm tại World Cup 2026.

Hiện tại, anh trong kỳ nghỉ để ổn định tâm lý trước khi bước vào mùa giải mới. Nhằm chấm dứt các tin đồn về việc ra đi, Mourinho lên lịch một cuộc họp riêng quan trọng với cậu học trò vào cuối tháng 7. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu các xung đột, giúp tiền vệ sinh năm 1998 giải tỏa áp lực và sớm lấy lại phong độ trên sân.

Việc Mourinho kiên quyết bảo vệ Valverde cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ông vào khả năng dẫn dắt của ngôi sao 27 tuổi, đồng thời là bước đi chiến lược nhằm ổn định phòng thay đồ Real Madrid trước thềm mùa giải mới.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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