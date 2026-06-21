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Thể thao

Mourinho ra quyết định với Endrick

  • Chủ nhật, 21/6/2026 19:18 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Theo The Athletic, Endrick có thể được Jose Mourinho kéo ra cánh phải thay vì chỉ đóng vai trò trung phong, nhằm mở đường cho tài năng trẻ bứt phá tại Real Madrid.

Endrick có thể đá cánh phải dưới thời Mourinho.

Nguồn tin khẳng định Mourinho không thay đổi hoàn toàn định hướng phát triển của Endrick, mà là tạo giải pháp khai thác tối đa tiềm năng của cầu thủ 19 tuổi trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên hàng công Real Madrid ngày càng khốc liệt.

Hiện tại, Kylian Mbappe gần như chắc suất ở vị trí trung phong, trong khi Vinicius Junior là lựa chọn số một bên cánh trái. Điều đó khiến cơ hội ra sân của Endrick trở nên hạn chế, buộc Mourinho phải tìm kiếm phương án mới để giúp ngôi sao trẻ có nhiều đất diễn hơn.

Cánh phải là bài toán chưa có lời giải tại sân Bernabeu. Về lý thuyết, Rodrygo là ứng viên hàng đầu cho vai trò này, còn Franco Mastantuono được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất đội bóng. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại không mấy thuận lợi.

Rodrygo chưa thể trở lại thi đấu trong thời gian tới do chấn thương, trong khi tương lai của Mastantuono để ngỏ sau mùa giải không như kỳ vọng. Khả năng tiền vệ trẻ này ra đi theo dạng cho mượn đang được cân nhắc, mở ra cơ hội để Endrick chen chân vào đội hình chính.

Endrick sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với vai trò tiền đạo cánh phải. Tốc độ bứt phá, khả năng rê dắt trong các tình huống một đối một cùng cái chân trái đầy uy lực giúp anh trở thành mối đe dọa lớn khi bó vào trung lộ để dứt điểm.

Dù vậy, quá trình thích nghi chắc chắn không dễ dàng. Phần lớn sự nghiệp Endrick gắn liền với vai trò trung phong và hoạt động gần vùng cấm. Việc chuyển sang đá biên đòi hỏi sự kiên nhẫn, thời gian cùng quá trình huấn luyện kỹ lưỡng.

Phản ứng của Endrick khi bị tước bàn thắng

Sáng 20/6, Endrick vỡ òa cảm xúc khi sút tung lưới Haiti ở trận ra mắt World Cup, nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành tiếc nuối khi bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

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Tình thế đảo ngược với Endrick?

Sau khi bị bỏ quên ở trận ra quân, Endrick đứng trước cơ hội được HLV Carlo Ancelotti trao suất đá chính trong cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 20/6.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Endrick Mourinho Endrick

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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