Tình thế đảo ngược với Endrick?

Sau khi bị bỏ quên ở trận ra quân, Endrick đứng trước cơ hội được HLV Carlo Ancelotti trao suất đá chính trong cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 20/6.

Endrick (phải) có cơ hội đá chính cho tuyển Brazil.

Ở trận ra quân hòa Morocco 1-1 hôm 14/6, Endrick không được sử dụng dù khởi động và chuẩn bị vào sân trong những phút cuối. HLV Carlo Ancelotti tung hậu vệ kỳ cựu Danilo vào sân nhằm củng cố hàng thủ, khiến màn ra mắt World Cup của tiền đạo 19 tuổi tiếp tục bị trì hoãn.

Hình ảnh Endrick đứng lặng yên bên đường biên với vẻ mặt thất vọng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì phản ứng tiêu cực, chân sút sinh năm 2007 vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, ở lại động viên đồng đội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Trước cuộc đối đầu với Haiti, hy vọng dành cho Endrick tăng lên đáng kể. Trong buổi tập của tuyển Brazil, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid được bố trí trong đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-2-3-1. Endrick cũng gây ấn tượng khi ghi bàn trong các bài tập chiến thuật, cho thấy phong độ khá tốt.

Màn thể hiện tích cực càng làm dấy lên kỳ vọng rằng thần đồng bóng đá Brazil sẽ có lần đầu tiên ra sân tại một kỳ World Cup. Người hâm mộ và giới chuyên môn đều mong muốn Ancelotti trao cơ hội cho cầu thủ được xem là tương lai của hàng công Selecao.

Ancelotti chia sẻ: "Endrick có tài năng đáng kinh ngạc. Cậu ấy rất kiên nhẫn, trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi và điều đó rất quan trọng. Tôi sẽ sử dụng Endrick vào thời điểm phù hợp. Cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng với Brazil".

Theo truyền thông Brazil, Matheus Cunha hoặc Igor Thiago vẫn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong. Tuy nhiên, việc Endrick liên tục ghi điểm trên sân tập tạo cuộc cạnh tranh tích cực trước trận đấu quan trọng với Haiti.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.