Endrick thắng lớn dù không được Ancelotti sử dụng

Bị Carlo Ancelotti bỏ quên trong trận hòa Morocco, Endrick vẫn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng người hâm mộ Brazil.

Endrick không được ra sân trước Morocco, nhưng lại trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng người hâm mộ Brazil.

Khi Brazil không thể đánh bại Morocco ở trận ra quân World Cup 2026, một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất sau trận lại không liên quan đến chiến thuật hay kết quả. Thay vào đó, mọi sự chú ý đổ dồn về Endrick, tiền đạo trẻ không được Carlo Ancelotti trao cơ hội ra sân.

Trong suốt 90 phút tại sân MetLife, Endrick nhiều lần khởi động bên ngoài đường biên. Tuy nhiên, thời khắc anh chờ đợi đã không đến. HLV Ancelotti sử dụng mọi phương án khác trên hàng công nhưng vẫn để chân sút của Real Madrid ngồi trên ghế dự bị đến hết trận.

Quyết định này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận tại Brazil.

Theo dữ liệu từ Brandwatch, Endrick tạo ra hơn 31.000 lượt tương tác trên mạng xã hội sau trận đấu với Morocco. Con số này thậm chí còn vượt qua Vinicius Junior, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Brazil tại World Cup 2026.

Trên Instagram, tài khoản của Endrick tăng gần 600.000 người theo dõi chỉ trong vòng một ngày. Mức tăng trưởng này cao hơn cả Neymar và Vinicius cộng lại trong cùng khoảng thời gian.

Phản ứng từ người hâm mộ cho thấy Endrick đang nắm giữ vị trí đặc biệt trong lòng các cổ động viên Brazil.

Ở tuổi 19, tiền đạo này được xem là đại diện cho thế hệ mới của Selecao. Mỗi lần đội tuyển gặp khó khăn trong khâu tấn công, cái tên Endrick lại xuất hiện trong các cuộc tranh luận. Điều đó phần nào phản ánh niềm tin mà người hâm mộ dành cho cầu thủ trẻ đang khoác áo Real Madrid.

Quyết định không sử dụng Endrick của HLV Carlo Ancelotti tạo nên làn sóng tranh luận sau trận hòa 1-1 của Brazil tại World Cup 2026.

Sau trận đấu, Ancelotti từ chối nói riêng về Endrick. "Tôi không nói về một cầu thủ cụ thể. Tôi nói về cả đội. Chúng tôi chơi không tốt trong hiệp một nhưng đã cải thiện ở hiệp hai. Brazil có cơ hội, nhưng cần tận dụng tốt hơn", chiến lược gia người Italy cho biết.

Câu trả lời không làm dịu đi những tranh luận. Trái lại, nó càng khiến sự chú ý dành cho Endrick tăng lên.

Điều đáng chú ý là mỗi lần được trao cơ hội kể từ khi ra mắt tuyển Brazil năm 2023, Endrick đều để lại dấu ấn.

Tiền đạo sinh năm 2006 đã ghi 4 bàn thắng và có một pha kiến tạo cho đội tuyển quốc gia. Tất cả đều đến trong những thời điểm Brazil đang bị dẫn trước hoặc chưa thể tạo khác biệt trên sân.

Dĩ nhiên, những con số đó chưa đủ để đảm bảo một suất đá chính. Tuy nhiên, chúng đủ để đặt ra câu hỏi về cách Ancelotti đang sử dụng nguồn lực trên hàng công.

World Cup luôn là giải đấu của những khoảnh khắc. Với Endrick, khoảnh khắc ấy vẫn chưa đến. Nhưng sau trận hòa Morocco, anh có lẽ là cầu thủ dự bị nhận được nhiều sự ủng hộ nhất tại Brazil.

Đôi khi, một cầu thủ không cần xuất hiện trên sân vẫn có thể trở thành nhân vật chính của câu chuyện.