Endrick thất vọng

Endrick tưởng chừng có màn ra mắt World Cup 2026, nhưng bị HLV Carlo Ancelotti bỏ qua ở phút cuối trận hòa 1-1 của tuyển Brazil trước Morocco sáng 14/6.

Endrick nuốt nỗi thất vọng khi không được vào sân.

Tiền đạo 19 tuổi trải qua một ngày đầy cảm xúc tại sân MetLife. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Endrick được nhìn thấy đứng sát đường biên và sẵn sàng vào sân. Nhiều người tin rằng đây sẽ là thời khắc để thần đồng bóng đá Brazil có trận ra mắt World Cup.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của HLV Carlo Ancelotti lại khác. Thay vì trao cơ hội cho Endrick, chiến lược gia người Italy sử dụng suất thay người cuối cùng dành cho hậu vệ kỳ cựu Danilo nhằm gia cố hệ thống phòng ngự.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Endrick tỏ ra thất vọng. Gương mặt trầm ngâm và ánh mắt đượm buồn của cầu thủ sinh năm 2007 nhanh chóng gây bàn tán. Với bất kỳ cầu thủ trẻ nào, việc bỏ lỡ cơ hội ra sân chắc chắn ở sân khấu lớn nhất thế giới là điều không dễ chấp nhận.

Dù vậy, điều khiến Endrick nhận được nhiều lời khen lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Thay vì tỏ thái độ hay phản ứng tiêu cực, chân sút thuộc biên chế Real Madrid ở lại cùng đồng đội, chủ động chúc mừng các cầu thủ trên sân và giữ tinh thần chuyên nghiệp tuyệt đối.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bài học quý giá trong quá trình trưởng thành của một tài năng trẻ. World Cup là sân khấu khắc nghiệt và không phải lúc nào cơ hội cũng đến đúng thời điểm mong muốn.

Dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, Endrick vẫn được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Brazil. Khi giải đấu còn rất dài phía trước, cơ hội dành cho ngôi sao tuổi teen vẫn rộng mở.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.