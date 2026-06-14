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Thể thao World Cup 2026

Mỹ nhân Brazil gây sốt World Cup 2026

  • Chủ nhật, 14/6/2026 08:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người mẫu Gabriela Moura đang trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026 nhờ vẻ ngoài cuốn hút và tình yêu đặc biệt dành cho tuyển Brazil.

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Gabriela thu hút sự chú ý mạnh mẽ.

Gabriela trở thành cái tên được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm khi được mệnh danh là một trong những nữ CĐV quyến rũ nhất của tuyển Brazil.

Người đẹp 21 tuổi sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram và là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang quốc tế. Gabriela tự hào giới thiệu bản thân với dòng mô tả "Made in Brazil", như cách khẳng định nguồn gốc quê hương với người hâm mộ toàn cầu.

Gabriela chuyển đến Mỹ sinh sống từ khi còn ở tuổi thiếu niên và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực người mẫu. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của nhiều thương hiệu lớn như Neutrogena, YSL, L’Oréal hay Meta.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Gabriela đến vào năm 2025 khi cô góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show. Màn trình diễn ấn tượng trên sàn catwalk giúp cô nhận được sự chú ý rộng rãi và trở thành gương mặt được săn đón trong ngành thời trang.

Năm nay, Gabriela tiếp tục ghi dấu ấn khi gia nhập đội ngũ người mẫu của Sports Illustrated Swimsuit – một trong những ấn phẩm áo tắm danh tiếng nhất thế giới. Đây được xem là cột mốc quan trọng đưa cô vươn tầm ngôi sao quốc tế.

Sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng phong cách thời trang gợi cảm, Gabriela thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện bikini thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không ít người hâm mộ dành cho cô những lời khen ngợi có cánh và xem cô là biểu tượng sắc đẹp mới của Brazil.

Tại World Cup 2026, Gabriela nhiều lần đăng tải hình ảnh trong sắc áo vàng-xanh truyền thống của Selecao để cổ vũ đội tuyển quê hương.

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Minh Nghi

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