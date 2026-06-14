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Thể thao World Cup 2026

Chiến thuật 'dị' gây sốt ở trận Brazil - Morocco

  • Chủ nhật, 14/6/2026 08:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tình huống Morocco chủ động đá bóng ra biên ngay sau giao bóng trước Brazil cho thấy một xu hướng chiến thuật đang ngày càng phổ biến ở bóng đá đỉnh cao.

Morocco chơi chủ động ngay từ đầu trước Brazil.

Sáng 14/6, ngay những giây đầu trận Brazil gặp Morocco tại World Cup 2026, nhiều khán giả bất ngờ khi đại diện châu Phi không triển khai bóng từ phần sân nhà mà chủ động đá thẳng ra đường biên. Tình huống tưởng như đơn giản này thực chất là một ý đồ chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mục tiêu của phương án này là tạo ra một quả ném biên ở vị trí thuận lợi để tổ chức pressing ngay bên phần sân đối phương. Khi bóng được đưa ra biên, đội thực hiện chiến thuật có thể đẩy cao đội hình, thu hẹp không gian chơi bóng và gây áp lực trực tiếp lên hàng thủ đối phương.

Ngoài việc bóp nghẹt khoảng trống, các đội bóng còn kỳ vọng đoạt lại bóng ở khu vực nguy hiểm. Nếu cướp bóng thành công, họ sẽ có cơ hội tổ chức phản công nhanh khi đối thủ chưa kịp ổn định vị trí.

Chiến thuật này được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây nhờ thành công của PSG dưới thời HLV Luis Enrique. Nhà đương kim vô địch Champions League thường xuyên sử dụng phương án tương tự để kích hoạt hệ thống pressing tầm cao, biến những tình huống ném biên thành điểm khởi đầu cho các đợt áp sát quyết liệt.

Brazil anh 1

Đại diện châu Phi gây bất ngờ cho ông lớn Brazil với lối chơi quyết liệt.

Dù vậy, đây không phải phát minh mới của bóng đá hiện đại. Lịch sử từng ghi nhận tuyển Hà Lan tại World Cup 1974 áp dụng cách tiếp cận tương tự. Đội bóng của HLV Rinus Michels và huyền thoại Johan Cruyff khi đó theo đuổi triết lý "bóng đá tổng lực", thường chủ động đưa bóng ra biên để đẩy đội hình lên cao và gây sức ép ngay từ đầu.

Trong trận gặp Morocco, Brazil cũng chuẩn bị sẵn phương án hóa giải. Hậu vệ phải Ibanez thường xuyên đứng sát đường biên để thực hiện các quả ném biên thật nhanh, không cho đối phương đủ thời gian tổ chức pressing.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những pha "đá thẳng ra biên" cho thấy bóng đá hiện đại đang tìm kiếm lợi thế ở mọi chi tiết nhỏ nhất. Một quả ném biên giờ đây không chỉ là tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi, mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho cả một hệ thống chiến thuật được tính toán từ trước.

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Đào Trần

Brazil World Cup 2026 Morocco chiến thuật

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