Phản ứng gây chú ý của Ronaldo, Kaka

Ở trận Brazil hòa Morocco 1-1 ở bảng C, tình huống bỏ lỡ của Igor Thiago gây chú ý, đặc biệt khi phản ứng của hai huyền thoại Kaka và Ronaldo de Lima được truyền hình ghi lại.

Phút 15 của hiệp một, Brazil tạo ra một pha tấn công đầy tốc độ bên hành lang trái. Vinicius Jr có màn xử lý kỹ thuật quen thuộc, vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác. Igor Thiago băng vào đón bóng, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại không đi trúng mục tiêu, khiến cơ hội ghi bàn trôi qua trong sự tiếc nuối.

Ngay sau tình huống đó, máy quay truyền hình hướng đến khu vực khán đài, nơi hai cựu danh thủ Kaka, Roberto Carlos và Ronaldo Nazario đang theo dõi trận đấu. Biểu cảm của các huyền thoại Brazil nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, khi cả ba dường như cũng không khỏi tiếc nuối trước pha bỏ lỡ của đội nhà.

Dàn cựu danh thủ tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Brazil đã chia sẻ đoạn video này và đưa ra những bình luận hài hước. “Nhìn Ronaldo và Kaka trên khán đài, tôi chỉ muốn họ vào sân ngay lập tức”, một người hâm mộ viết. "Ronaldo ở tuổi 49 vẫn hay hơn Thiago", fan thứ 2 bình luận.

Ở trận đấu đầu tiên tại World Cup, Igor Thiago, chân sút ghi 22 bàn tại Premier League mùa trước, có màn trình diễn không như kỳ vọng. Anh chỉ chạm bóng 16 lần, dứt điểm hai lần trước khi bị thay ra.