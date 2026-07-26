Palmer gây ấn tượng

Cole Palmer để lại ấn tượng tích cực trong buổi tập công khai đầu tiên của Chelsea dưới thời HLV Xabi Alonso.

Palmer sớm gây ấn tượng với HLV Alonso.

Ngày 26/7, Chelsea có buổi tập mở đầu tiên trong chuyến du đấu hè tại Australia, thu hút gần 5.000 CĐV đến sân Allianz ở Sydney theo dõi. Đây cũng là lần đầu tiên HLV Xabi Alonso trực tiếp điều hành một buổi tập công khai kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng thay Enzo Maresca.

Theo Football London, Palmer là một trong những cái tên nổi bật nhất trên sân tập. Tiền vệ người Anh xuất hiện với tâm lý thoải mái, liên tục nở nụ cười và trò chuyện vui vẻ cùng trung vệ Tosin Adarabioyo trước khi toàn đội bước vào các bài tập.

Mùa hè năm nay, Palmer phải lỡ hẹn với World Cup 2026 do chấn thương háng kéo dài. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện tại Australia cho thấy ngôi sao 24 tuổi hoàn toàn lấy lại thể trạng và sẵn sàng hướng đến mùa giải 2026/27.

Trong buổi tập, Alonso cũng gây ấn tượng với phong cách làm việc sát sao. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành nhiều thời gian trao đổi trực tiếp và hướng dẫn các cầu thủ trẻ như Omari Kellyman hay Landon Emenalo, từng bước truyền tải triết lý chiến thuật của mình.

Theo kế hoạch, Chelsea sẽ mở màn tour du đấu hè bằng cuộc đối đầu Western Sydney Wanderers vào ngày 28/7. Sau đó, thầy trò Alonso lần lượt chạm trán Tottenham Hotspur, Juventus, AC Milan và Johor Darul Ta'zim trước khi bước vào mùa giải mới.

Những tín hiệu tích cực từ Palmer cùng bầu không khí hứng khởi dưới thời Xabi Alonso mang đến nhiều kỳ vọng về một Chelsea giàu sức sống và sẵn sàng cạnh tranh ở mùa giải 2026/27.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.