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Thể thao World Cup 2026

Câu nói của Messi với Yamal

  • Thứ năm, 23/7/2026 21:03 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2026, Lamine Yamal có cuộc trò chuyện ngắn đầy ý nghĩa với Lionel Messi.

Ở trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ) hôm 20/7, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công quyết định của Ferran Torres. Sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay ghi lại khoảnh khắc Yamal tiến đến bắt tay và trò chuyện với Messi.

Chia sẻ với Marca, Yamal khẳng định chủ động tìm gặp thần tượng để bày tỏ sự kính trọng. "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và là người tôi luôn ngưỡng mộ. Sau trận đấu, tôi muốn dành cho anh ấy sự tôn trọng lớn nhất", ngôi sao 19 tuổi nói.

Yamal cũng tiết lộ thông điệp mà Messi gửi gắm sau trận đấu. "Anh ấy bảo tôi hãy tiếp tục đi trên con đường đã chọn và tương lai thuộc về thế hệ của chúng tôi. Những lời đó có giá trị chẳng khác nào tấm HCV World Cup đeo trên cổ tôi", Yamal chia sẻ.

Sự nghiệp của Yamal từ lâu được đặt cạnh Messi. Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, khoác áo số 19 trước khi tiếp quản số 10 huyền thoại tại Barcelona.

Dù cùng tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới, Yamal không có một kỳ World Cup quá bùng nổ khi chỉ ghi 1 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào. Vì vậy, danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải thuộc về đồng đội Pau Cubarsi.

Messi và Yamal hành xử khác biệt Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.

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Ít ai ngờ rằng Lamine Yamal và Pau Cubarsi từng nếm thất bại trước một đại diện của Thái Lan khi còn là những cậu bé 12 tuổi.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Yamal Yamal

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