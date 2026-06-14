Ancelotti bị chỉ trích vì Endrick

Endrick không được ra sân trong trận hòa 1-1 trước Morocco của Brazil tại World Cup 2026 vào sáng 14/6.

Endrick dự bị cả trận.

Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Real Madrid là một trong những cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất trước khi trận đấu diễn ra. Sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo Lyon cũng như đội tuyển quốc gia, Endrick được nhiều cổ động viên Brazil xem là phương án có thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công.

Tuy nhiên, bất chấp việc Igor Thiago, Lucas Paqueta, Raphinha thi đấu nhạt nhòa, Ancelotti vẫn không tung cầu thủ 20 tuổi vào sân. Quyết định này nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt trong hiệp hai khi "Selecao" kiểm soát thế trận nhưng thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Trên khán đài sân MetLife, một số cổ động viên Brazil đã hô vang tên Endrick với mong muốn tiền đạo trẻ được trao cơ hội. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự thất vọng với lựa chọn của chiến lược gia người Italy.

“Thật tuyệt vời, Ancelotti. Hãy cứ để Endrick, niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta, ngồi dự bị”, một cổ động viên bình luận. Một người khác đặt câu hỏi về quyết định của ban huấn luyện: “Tôi muốn biết liệu có nhà báo nào hỏi tại sao Endrick không được thi đấu trong buổi họp báo sau trận hay không”.

Sự kỳ vọng dành cho Endrick càng lớn hơn sau trận giao hữu trước World Cup, khi anh ghi bàn quyết định giúp Brazil đánh bại Ai Cập. Màn trình diễn đó khiến nhiều người tin rằng tiền đạo trẻ có thể trở thành nhân tố tạo đột biến cho "Selecao" tại giải đấu lần này.