Rào cản khiến Pirlo chưa thể dẫn dắt tuyển Italy

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) chưa bổ nhiệm Andrea Pirlo để rà soát các ràng buộc trong hợp đồng hiện tại của cựu danh thủ.

Pirlo chưa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tuyển Italy.

Theo La Gazzetta dello Sport, dù Pirlo là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng, FIGC vẫn muốn hoàn tất việc thẩm định các vấn đề ngoài chuyên môn trước khi bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng.

Trở ngại lớn nhất nằm ở việc nhà cầm quân 47 tuổi còn hợp đồng với United FC (UAE), cùng một số cam kết thương mại gây tranh cãi phát sinh từ công việc tại đội bóng này. Đây được xem là yếu tố khiến quá trình bổ nhiệm chưa thể hoàn tất.

Phía Pirlo khẳng định những thỏa thuận nói trên không ảnh hưởng đến khả năng dẫn dắt tuyển quốc gia. Đội ngũ pháp lý của ông cho biết các cam kết sẽ tự động chấm dứt khi hợp đồng giữa Pirlo và United FC kết thúc. Bản thân cựu tiền vệ AC Milan cũng tích cực xử lý những thủ tục còn lại để sớm bước vào các cuộc thương thảo chính thức với FIGC.

Bất chấp những vướng mắc, Pirlo vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật có tiếng nói trong bóng đá Italy. Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo đều đánh giá nhà vô địch World Cup 2006 là gương mặt phù hợp cho kế hoạch tái thiết đội tuyển trong dài hạn.

Dù vậy, FIGC vẫn giữ lập trường thận trọng. Cơ quan điều hành bóng đá Italy sẽ chỉ xúc tiến quá trình bổ nhiệm sau khi Pirlo hoàn tất mọi nghĩa vụ với CLB chủ quản và không còn bất kỳ ràng buộc nào.

Trong quá trình tìm kiếm thuyền trưởng mới, FIGC cũng từng liên hệ với Pep Guardiola. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha từ chối lời đề nghị.

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