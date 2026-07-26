Vinicius có câu trả lời cho Arsenal

Bất chấp sự quan tâm từ Arsenal, Vinicius Junior hiện ưu tiên phương án ở lại và chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng dài hạn với Real Madrid.

Theo AS , cuộc đàm phán gia hạn dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới sau khi ngôi sao người Brazil kết thúc kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Dù nhận được sự quan tâm từ Premier League, ý định của cả Vinicius và đội chủ sân Bernabeu là tiếp tục gắn bó lâu dài thay vì nghĩ đến việc chia tay.

Việc đại diện La Liga đánh tiếng với Yan Diomande, cầu thủ có chung người đại diện với Vinicius, từng làm dấy lên tin đồn về khả năng ra đi của anh, nhưng thực tế đôi bên đều đang hướng tới một bản hợp đồng mới.

Về mặt tài chính, Vinicius được cho là mong muốn mức lương ròng khoảng 20 triệu euro mỗi mùa để phản ánh đúng vị thế tại câu lạc bộ. Trước đó, tiến trình đàm phán từng bị đình trệ do một vài khác biệt nhỏ về con số cuối cùng.

Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 2000 dự kiến sẽ gặp gỡ ban lãnh đạo để làm rõ vai trò của mình trong dự án mới của câu lạc bộ, sau đó mới đưa ra quyết định chính thức.

Sau những đóng góp lớn vào hai chức vô địch Champions League gần đây của "Los Blancos", cầu thủ người Brazil sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để quá trình gia hạn diễn ra suôn sẻ.

Bất chấp việc Real Madrid sở hữu những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Jude Bellingham, Vinicius vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình đội bóng Hoàng gia. Vì thế, khả năng cao anh sẽ tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.