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Thể thao

MU lên kế hoạch bổ sung thêm 2 tân binh

  • Chủ nhật, 26/7/2026 18:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU ráo riết săn tìm thêm một tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái để hoàn thiện đội hình nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027.

Carrick muốn MU tăng cường chiều sâu đội hình cho MU.

Theo The National, đội chủ sân Old Trafford theo sát hậu vệ Lewis Hall của Newcastle United nhằm bổ sung chiều sâu cho hành lang cánh trái. Cầu thủ người Anh được đánh giá là mục tiêu ưu tiên thiết thực của "Quỷ đỏ" ở vị trí này.

Ở khu trung tuyến, MU duy trì sự quan tâm dành cho Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Tiền vệ người Pháp từ lâu nằm trong danh sách theo dõi của ban lãnh đạo đội bóng, song thương vụ được xem là rất khó thực hiện do mức phí chuyển nhượng cùng yêu cầu về lương của cầu thủ đều ở mức rất cao.

Dù muốn tiếp tục nâng cấp đội hình, MU vẫn phải tuân thủ chiến lược chi tiêu chặt chẽ sau khi bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu đắt giá trong mùa hè này. Những cái tên như Elliot Anderson, Mattheus Fernandes và Morgan Rogers đều không cập bến Old Trafford vì mức phí chuyển nhượng vượt quá định giá mà CLB sẵn sàng chi trả.

Trước đó, MU bổ sung hai tân binh là Andrey Santos và Youri Tielemans nhằm gia tăng chiều sâu ở hàng tiền vệ. Về tình hình nhân sự hiện tại, Marcus Rashford có thể ở lại sân Old Trafford sau khi Barcelona quyết định không mua đứt anh.

Ở chiều ngược lại, đội bóng cân nhắc các lời đề nghị dành cho Joshua Zirkzee từ Serie A và sẵn sàng để thủ thành Radek Vitek ra đi nếu nhận được mức giá hợp lý.

Những động thái quyết liệt cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của MU cho một chiến dịch bận rộn trên nhiều mặt trận. "Quỷ đỏ" hy vọng có thể duy trì tính cạnh tranh tại cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu ở mùa giải 2026/2027.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

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Huy Trưởng

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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