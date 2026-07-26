MU lên kế hoạch bổ sung thêm 2 tân binh

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Carrick muốn MU tăng cường chiều sâu đội hình cho MU.
Theo The National, đội chủ sân Old Trafford theo sát hậu vệ Lewis Hall của Newcastle United nhằm bổ sung chiều sâu cho hành lang cánh trái. Cầu thủ người Anh được đánh giá là mục tiêu ưu tiên thiết thực của "Quỷ đỏ" ở vị trí này.
Ở khu trung tuyến, MU duy trì sự quan tâm dành cho Aurelien Tchouameni của Real Madrid. Tiền vệ người Pháp từ lâu nằm trong danh sách theo dõi của ban lãnh đạo đội bóng, song thương vụ được xem là rất khó thực hiện do mức phí chuyển nhượng cùng yêu cầu về lương của cầu thủ đều ở mức rất cao.
Dù muốn tiếp tục nâng cấp đội hình, MU vẫn phải tuân thủ chiến lược chi tiêu chặt chẽ sau khi bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu đắt giá trong mùa hè này. Những cái tên như Elliot Anderson, Mattheus Fernandes và Morgan Rogers đều không cập bến Old Trafford vì mức phí chuyển nhượng vượt quá định giá mà CLB sẵn sàng chi trả.
Những động thái quyết liệt cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của MU cho một chiến dịch bận rộn trên nhiều mặt trận. "Quỷ đỏ" hy vọng có thể duy trì tính cạnh tranh tại cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu ở mùa giải 2026/2027.
David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.