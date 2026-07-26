Real hét giá Vinicius tới 160 triệu euro

Real Madrid được cho là chỉ chấp nhận để Vinicius Junior ra đi nếu nhận đủ 160 triệu euro, trong bối cảnh Arsenal nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ ngôi sao người Brazil.

Real ra giá khủng cho Vinicius.

Theo Sport, Chủ tịch Florentino Perez đưa ra mức giá không thể thương lượng dành cho Vinicius. Con số 160 triệu euro bao gồm phí chuyển nhượng cố định và các khoản thưởng theo thành tích. Đội chủ sân Santiago Bernabeu không có ý định giảm giá bởi họ muốn bảo toàn giá trị của một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình.

Hiện Vinicius bước vào năm cuối hợp đồng với Real Madrid. Dù hai bên nhiều lần đàm phán gia hạn, quá trình thương thảo chưa đạt được tiếng nói chung. Theo truyền thông Tây Ban Nha, những yêu cầu về lương và khoản thưởng của tuyển thủ Brazil khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Trong lúc tương lai của Vinicius chưa được định đoạt, Arsenal sớm nhập cuộc. Nguồn tin cho biết ban lãnh đạo "Pháo thủ" thông qua kế hoạch theo đuổi cầu thủ 26 tuổi, dù đến thời điểm này họ chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Real Madrid hay đại diện của tiền đạo người Brazil.

Không chỉ Arsenal, cuộc đua giành chữ ký của Vinicius còn có sự góp mặt của là Liverpool và Man City. Theo TEAMtalk, đại diện của cầu thủ có những cuộc trao đổi với cả 3 đội bóng Anh nhằm đánh giá các phương án nếu thương vụ gia hạn với Real Madrid tiếp tục bế tắc.

Dù vậy, mức giá 160 triệu euro mà Real Madrid đưa ra được xem là rào cản rất lớn. Chỉ những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mới đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.