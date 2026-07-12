Neymar tìm đến poker sau khi Brazil bị loại

Sau khi cùng tuyển Brazil dừng bước tại World Cup 2026, Neymar tận hưởng kỳ nghỉ ở Mỹ bằng việc tham dự một giải poker tại Las Vegas.

Neymar tham dự giải Poker tại Mỹ. Ảnh: Video WSOP.

Neymar xuất hiện tại World Series of Poker (WSOP) hôm 11/7, chưa đầy một tuần sau khi Brazil bị Na Uy loại ở vòng 16 đội World Cup 2026. Ngôi sao thuộc biên chế Santos tham dự giải đấu tại Las Vegas có mức phí đăng ký 10.000 USD .

Sự xuất hiện của Neymar được chính ban tổ chức WSOP công bố trên mạng xã hội. "Chào mừng Neymar Junior đến WSOP 2026. Siêu sao bóng đá Brazil tham dự giải đấu 6-max trị giá 10.000 USD sau khi đội tuyển của anh bị loại khỏi World Cup khoảng một tuần trước", tài khoản của giải viết.

Poker vốn là thú vui quen thuộc của Neymar. Tiền đạo 34 tuổi thường góp mặt tại các sự kiện của bộ môn này trong thời gian nghỉ thi đấu. Sau khi Brazil chia tay World Cup, Neymar tiếp tục ở lại Mỹ để tận hưởng kỳ nghỉ trước khi trở về CLB. Theo thông báo từ Santos, Neymar sẽ hội quân trở lại vào ngày 17/7 tại trung tâm huấn luyện Rei Pele. Hợp đồng hiện tại giữa anh và đội bóng Brazil có thời hạn đến cuối năm 2026.

World Cup 2026 có thể là lần cuối Neymar xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thể trạng không đảm bảo khiến số 10 chỉ thi đấu tổng cộng 37 phút trong hai trận. Anh trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Ở trận thua Na Uy 1-2 tại vòng 16 đội, Neymar gây chú ý với màn tranh cãi cùng thủ môn Orjan Nyland trước khi thực hiện quả phạt đền. Anh ghi bàn từ chấm 11 m trong những phút cuối nhưng không thể giúp Brazil tránh khỏi thất bại.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar rời sân trong nước mắt và ám chỉ đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Chỉ vài ngày sau khoảnh khắc buồn tại Miami, ngôi sao Brazil được bắt gặp bên bàn poker tại Las Vegas.

Neymar ôm Odegaard Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.