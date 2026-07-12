CĐV Anh đấm người mặc áo Argentina trên khán đài

Sáng 12/7, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy trở nên hỗn loạn khi một CĐV Anh xảy ra xô xát với người hâm mộ mặc áo tuyển Argentina.

CĐV Anh đánh nhau với một người mặc áo Argentina ở trận tứ kết gặp Na Uy.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một CĐV Anh lao vào ẩu đả với ít nhất 3 người mặc áo sọc trắng - xanh trên khán đài sân Miami, trong lúc lực lượng an ninh và những khán giả xung quanh phải nhanh chóng can thiệp để ngăn sự việc leo thang.

Đáng chú ý ở thời điểm xảy ra vụ việc, trận tứ kết giữa Argentina với Thụy Sĩ cách đó khoảng 2.000 km còn chưa diễn ra. Nhiều người hâm mộ sớm nghĩ đến bầu không khí trên khán đài trở nên cực kỳ căng thẳng khi Anh và Argentina chạm trán ở trận bán kết sắp tới.

Nhiều tài khoản mạng xã hội bình luận rằng "trận đấu giữa Anh và Argentina sớm bắt đầu từ trên khán đài", ám chỉ sự đối đầu truyền kiếp. Một số ý kiến còn hài hước cho rằng cuộc chiến giành vé vào chung kết dường như "khởi động" từ nhiều ngày trước khi bóng lăn.

Tuy nhiên, danh tính của những người mặc áo Argentina chưa được xác nhận. Một số cư dân mạng cho rằng họ là CĐV Argentina đến theo dõi trận đấu, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định đó có thể chỉ là các CĐV Mexico hoặc người hâm mộ trung lập mặc áo Argentina.

Trận này, tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham để giành vé vào bán kết. Vài giờ sau, Argentina cũng vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 trong 120 phút, chính thức thiết lập màn đại chiến giữa hai đội vào ngày 16/7.

Anh cân bằng tỷ số 1-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.