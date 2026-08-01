Thua ngược Philippines, Lào chính thức bị loại

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Philippines ngược dòng đánh bại Lào trong thế hơn người. Ảnh: PFF
Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu chính là chiếc thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid ngay phút 14 sau khi VAR can thiệp, khiến thầy trò ông Vladica Grujic phải chơi thiếu người trong hơn 70 phút.
Thất bại cay đắng khiến Lào tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng B mà không giành được điểm số nào và chính thức bị loại (hiệu số -12).
Về phần Philippines, đoàn quân của Carles Cuadrat sẽ tiếp tục cạnh tranh tấm vé đi tiếp với 3 điểm có được trong ngày hôm nay. Ở trận đấu tới, tập thể này sẽ chạm trán Thái Lan vào ngày 4/8.
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Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 sau trận đấu giữa Campuchia và Philippines vào tối 1/8. Đồ họa: ASEAN United FC.
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