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Thể thao

Thua ngược Philippines, Lào chính thức bị loại

  • Thứ bảy, 1/8/2026 19:05 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Tối 1/8, tuyển Lào để thua ngược Philippines với tỷ số 1-4 tại bảng B, ASEAN Cup 2026 trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ phút 14.

Philippines ngược dòng đánh bại Lào trong thế hơn người. Ảnh: PFF

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu chính là chiếc thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid ngay phút 14 sau khi VAR can thiệp, khiến thầy trò ông Vladica Grujic phải chơi thiếu người trong hơn 70 phút.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Lào khi Damoth Thongkhamsavath mở tỷ số ngay phút thứ 7. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ tai hại đẩy đội bóng xứ Triệu voi vào thế phòng ngự co cụm. Dù kiên cường bảo toàn lợi thế dẫn bàn cho đến hết hiệp một, hàng thủ Lào nhanh chóng sụp đổ trong 45 phút tiếp theo.

Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, John Lucero ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Philippines. Sức ép liên tục khiến Viengxay Sydavong lúng túng phản lưới nhà ở phút 52, đưa Philippines vượt lên dẫn trước.

Đến phút 60, Jarvey Gayoso nới rộng cách biệt lên 3-1 từ chấm phạt đền. Cơn ác mộng của Lào khép lại ở phút 88 khi Daisuke Sato lập công, ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho đội khách.

Thất bại cay đắng khiến Lào tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng B mà không giành được điểm số nào và chính thức bị loại (hiệu số -12).

Về phần Philippines, đoàn quân của Carles Cuadrat sẽ tiếp tục cạnh tranh tấm vé đi tiếp với 3 điểm có được trong ngày hôm nay. Ở trận đấu tới, tập thể này sẽ chạm trán Thái Lan vào ngày 4/8.

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Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 sau trận đấu giữa Campuchia và Philippines vào tối 1/8. Đồ họa: ASEAN United FC.

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Huy Trưởng

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