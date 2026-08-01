Tottenham hạ Chelsea dù chơi thiếu người

Bàn thắng của Richarlison ở phút bù giờ giúp Tottenham thắng Chelsea 2-1 dù phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp hai.

Richarlison ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Tottenham vượt qua Chelsea trong thế thiếu người.

Tottenham đánh bại Chelsea 2-1 trong trận giao hữu tiền mùa giải tại Sydney (Australia). Spurs phải chơi thiếu người từ đầu hiệp hai, nhưng vẫn đứng vững trước sức ép của đối thủ và giành chiến thắng bằng bàn thắng muộn của Richarlison.

Tottenham nhập cuộc tốt hơn và sớm vượt lên nhờ Sandro Tonali. Cú sút xa của tiền vệ người Italy chạm cầu thủ Chelsea đổi hướng, khiến thủ môn không kịp phản ứng.

Song, Chelsea nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Từ đường chuyền của Jamie Gittens, Estevao Willian chọn vị trí chính xác rồi đánh đầu ghi bàn trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Kevin Danso, người vừa được tung vào sân, kéo ngã Joao Pedro khi tiền đạo Chelsea có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn. Trung vệ Tottenham nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Spurs phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Chelsea lập tức đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Estevao suýt hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm buộc Antonin Kinsky phải cứu thua, đưa bóng chạm xà ngang.

Kinsky trở thành điểm tựa của Tottenham với hàng loạt tình huống xử lý chắc chắn. Hàng phòng ngự Spurs cũng giữ được sự tập trung, không để Chelsea tận dụng lợi thế hơn người.

Chelsea áp đảo trong hiệp hai nhưng không tận dụng được lợi thế hơn người.

Trong thế lép vế, Tottenham vẫn tạo ra nguy hiểm từ những pha phản công. Rio Kyerematen có lần đưa bóng trúng khung thành, cho thấy đội bóng Bắc London không chấp nhận lùi sâu để bảo vệ tỷ số hòa.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ. Cú sút của Jamie Donley dội cột bật ra, Richarlison có mặt đúng lúc để đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tottenham.

Kết quả tại Sydney mang đến tín hiệu tích cực cho Spurs trước mùa giải mới. Tottenham không chỉ cho thấy khả năng tấn công mà còn thể hiện bản lĩnh và sự chắc chắn khi phải thi đấu thiếu người.

Ngược lại, Chelsea có lý do để thất vọng. Đội bóng áo xanh kiểm soát gần như toàn bộ hiệp hai nhưng thiếu sắc bén trong những tình huống quyết định, trước khi trả giá ở pha bóng cuối trận.