Mudryk được xóa án cấm, trở lại Chelsea ngay lập tức

Mykhailo Mudryk được phép trở lại thi đấu và tập luyện cùng Chelsea sau khi FA và WADA đạt thỏa thuận khép lại vụ doping từng khiến anh bị cấm thi đấu 4 năm.

Mudryk trở lại Chelsea ngay khi được xoá án cấm thi đấu từ FA. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận Mykhailo Mudryk không còn trong thời gian bị cấm thi đấu và có thể trở lại sân cỏ ngay lập tức, khép lại một trong những vụ doping gây chú ý nhất bóng đá Anh.

Tiền vệ cánh người Ukraine bị phát hiện dương tính với chất cấm meldonium trong cuộc kiểm tra ngoài thi đấu vào tháng 10/2024. FA thông báo kết quả vào tháng 12 cùng năm và áp dụng lệnh tạm đình chỉ. Đến tháng 4/2026, Mudryk bị tuyên án cấm thi đấu 4 năm.

Cầu thủ 25 tuổi sau đó kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) với sự hỗ trợ của Morgan Sports Law, đơn vị từng đại diện cho Paul Pogba và Tyson Fury. Theo thông báo của FA, vụ việc được giải quyết sau khi Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) sửa đổi văn bản kỹ thuật về ngưỡng phát hiện meldonium.

FA cho biết nếu mẫu thử của Mudryk được lấy theo quy định hiện hành, nồng độ meldonium trong mẫu sẽ không bị báo cáo và sẽ không dẫn đến hành vi vi phạm quy định phòng chống doping.

Theo thỏa thuận giữa FA, WADA và Mudryk, cầu thủ này thừa nhận đã vi phạm quy định phòng chống doping nhưng thời hạn cấm thi đấu được điều chỉnh tương đương với khoảng thời gian anh đã chấp hành án. Vì vậy, Mudryk đủ điều kiện trở lại thi đấu ngay lập tức.

Chelsea cũng xác nhận sẽ đưa Mudryk sang Hong Kong tham dự chuyến du đấu tiền mùa giải. CLB nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là hỗ trợ cầu thủ tái hòa nhập với đội hình và lấy lại thể trạng tốt nhất.

Mudryk chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ chiến thắng 2-0 trước Heidenheim tại Conference League ngày 28/11/2024. Anh vẫn còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2031 sau thương vụ trị giá 88,5 triệu bảng từ Shakhtar Donetsk.

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