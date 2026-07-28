Mudryk bị đóng băng tài khoản 2,5 triệu euro

Tiền vệ Mykhaylo Mudryk của Chelsea tiếp tục đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ khi vướng vào một vụ kiện liên quan đến quyền khai thác hình ảnh.

Mudryk bị đóng băng tài khoản ngân hàng.

Theo Gazzetta, tòa án tại Anh vừa ra quyết định phong tỏa khoảng 2,5 triệu euro trong các tài khoản ngân hàng của Mudryk. Đây được xem là biện pháp nhằm đảm bảo khả năng thi hành phán quyết nếu tiền vệ này thua kiện trong vụ tranh chấp dân sự đang diễn ra.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một công ty cáo buộc cầu thủ này vi phạm các điều khoản trong hợp đồng khai thác quyền hình ảnh. Doanh nghiệp nói trên yêu cầu Mudryk bồi thường số tiền vượt quá 6 triệu euro, cho rằng anh không thực hiện đầy đủ những cam kết đã ký kết trước đó.

Vụ kiện khiến tương lai của cầu thủ thuộc biên chế Chelsea thêm phần bất ổn. Không chỉ đối diện nguy cơ phải chi trả khoản bồi thường rất lớn nếu thua kiện, Mudryk còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề pháp lý trong lúc sự nghiệp thi đấu đang bị đình trệ.

Trước đó, Mudryk bị đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi liên quan đến một vụ việc về doping. Cho đến nay, quá trình điều tra vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng, đồng nghĩa với việc thời điểm tiền vệ người Ukraine có thể trở lại sân cỏ vẫn là dấu hỏi lớn.

Việc cùng lúc đối mặt với án treo giò và vụ kiện trị giá hơn 6 triệu euro được xem là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2001. Trong khi người hâm mộ Chelsea vẫn chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra doping, diễn biến của vụ tranh chấp quyền hình ảnh cũng sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai tài chính và sự nghiệp của Mudryk trong thời gian tới.

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