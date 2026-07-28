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Thể thao

Zidane chính thức trở thành HLV trưởng tuyển Pháp

  • Thứ ba, 28/7/2026 16:36 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Ngày 28/7, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chính thức bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng, thay thế Didier Deschamps.

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Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Pháp tự hào thông báo hợp đồng với tân HLV trưởng Zidane. Ảnh: FFF.

Với bản hợp đồng có thời hạn đến hết World Cup 2030, Zidane trở thành chiến lược gia thứ 18 trong lịch sử đội tuyển quốc gia nước này, kế nhiệm Deschamps sau kỷ nguyên 14 năm đầy dấu ấn.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, ông khẳng định: “Tôi vẫn thường nói rằng không có gì vĩ đại hơn đội tuyển quốc gia Pháp. Vì vậy, việc trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Pháp là một niềm vui và tất nhiên là một niềm tự hào lớn. Đó cũng là một trách nhiệm. Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Philippe Diallo, ban chấp hành và Liên đoàn Bóng đá Pháp vì sự tin tưởng của họ và ghi nhận 14 năm cống hiến từ Didier và đội ngũ của ông".

Theo lộ trình, tân huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp chính thức nhậm chức vào ngày 1/8 tới. Nhiệm kỳ của Zidane sẽ bắt đầu từ chiến dịch Nations League 2026/27, tiếp nối là vòng loại EURO 2028, Nations League 2028/29 và vòng loại World Cup 2030.

Danh sách ban huấn luyện mới dự kiến được Zidane công bố vào đầu tháng 9. Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất của huyền thoại 54 tuổi sau 5 năm rời ghế chỉ đạo tại Real Madrid.

Sau hơn một thập kỷ dưới thời Deschamps, sự xuất hiện của Zidane được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho "Les Bleus". Trận ra mắt của ông sẽ diễn ra vào ngày 26/9 gặp Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ Nations League.

Với 11 danh hiệu tại Real Madrid, tiêu biểu là 3 Champions League liên tiếp và 2 La Liga, Zidane mang đến đội tuyển Pháp bảng thành tích ấn tượng. Đây là nền tảng để nhà cầm quân 54 tuổi dẫn dắt "Les Bleus" chinh phục các mục tiêu lớn trong 4 năm tới.

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