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Thể thao

Rắc rối bất ngờ của Chelsea và Mudryk

  • Thứ năm, 18/6/2026 17:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mykhaylo Mudryk hiện bị đóng băng tài sản và kiện đòi bồi thường hơn 5 triệu USD vì vi phạm bản quyền hình ảnh, buộc Chelsea liên đới trong vụ bê bối này.

Mykhaylo Mudryk khiến Chelsea đối mặt rắc rối pháp lý.

Themis Segirov, người sáng lập JJDS Management Limited, vừa chính thức khởi kiện Mudryk, người đại diện Vadim Shablii và Chelsea. Vụ kiện tập trung vào việc vi phạm hợp đồng đại diện quyền hình ảnh được ký kết vào ngày 26/1/2023, ngay sau khi cầu thủ này gia nhập "The Blues".

Theo ông Segirov, thỏa thuận có thời hạn 4 năm quy định JJDS hưởng 30% doanh thu từ các hợp đồng thương mại và tài trợ của Mudryk. Tuy nhiên, phía cầu thủ người Ukraine bị cáo buộc cố tình trì hoãn thanh toán và không thực hiện nghĩa vụ tài chính kể từ khi ký kết.

Tổng số tiền bồi thường được yêu cầu là khoảng hơn 5 triệu USD thông qua hai vụ kiện, 2,6 triệu USD tại Síp do tổn thất lợi nhuận và 2,8 triệu USD tại Anh liên quan đến nợ đọng trực tiếp.

Hiện tại, Tòa án Tối cao London ra lệnh đóng băng khối tài sản trị giá 2,5 triệu bảng của Mudryk, bao gồm bất động sản, xe hơi và tài khoản ngân hàng. Cầu thủ này chỉ được phép chi tiêu tối đa 5.000 bảng mỗi tuần và phải chứng minh nguồn thu nhập định kỳ.

Về phía Chelsea, câu lạc bộ bị xác định là bị cáo đồng phạm. Nguyên đơn yêu cầu đội bóng phải công khai toàn bộ dòng tiền từ các hợp đồng tài trợ liên quan đến Mudryk. Ông Segirov tiết lộ Chelsea từng chủ động đề nghị một khoản tiền để dàn xếp ngoài tòa án nhằm bảo vệ danh tiếng, nhưng con số này chưa thỏa đáng.

Vụ kiện tụng ập đến trong bối cảnh sự nghiệp của Mudryk đang chạm đáy. Tháng 12/2024, tiền đạo người Ukraine nhận án cấm thi đấu 4 năm sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm meldonium. Trước khi bị đình chỉ, anh có 73 lần ra sân cho Chelsea, ghi được 10 bàn thắng và đóng góp 11 pha kiến tạo.

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Huy Trưởng

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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