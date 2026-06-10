4 cầu thủ cùng rời Chelsea

Ngày 10/6, Chelsea công bố danh sách cầu thủ được giữ lại và ra đi sau mùa giải 2025/26.

Chelsea chia tay 4 cầu thủ ở đội trẻ.

Mùa giải 2025/26 khép lại thất vọng với Chelsea khi cán đích ở vị trí thứ 10 tại Premier League và không giành được suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, do phần lớn cầu thủ đội một còn hợp đồng dài hạn, những trường hợp ra đi chủ yếu đến từ học viện đào tạo trẻ Cobham.

Richard Olise là cái tên đáng chú ý nhất. Đây là em trai của ngôi sao được định giá tới 130 triệu bảng là Michael Olise. Hậu vệ trẻ gia nhập Chelsea từ lứa U9 và được điền tên vào danh sách đội một ở trận gặp Astana tại Conference League mùa 2024/25. Dù vậy, anh không thể cạnh tranh vị trí và sẽ tìm kiếm cơ hội mới trong sự nghiệp.

Một trường hợp đáng tiếc khác là Brodi Hughes. Cầu thủ này gắn bó với học viện Cobham suốt 13 năm trước khi bị thanh lý hợp đồng. Mùa trước, Hughes được đem cho Wimbledon mượn nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Sam Rak-Sakyi cũng nằm trong danh sách chia tay. Tiền vệ trẻ có 4 lần ra sân cho đội một ở chiến dịch Conference League mà "The Blues" đăng quang. Rak-Sakyi gia nhập Chelsea từ năm 8 tuổi và được đánh giá là tài năng triển vọng của học viện.

Cái tên cuối cùng rời Stamford Bridge là Jimi Tauraiainen. Tuyển thủ trẻ Phần Lan từng được đăng ký trong trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 2024 gặp Liverpool và có màn ra mắt đội một ở FA Cup trước Leeds United.

Ngoài ra, tiền đạo trẻ Ronnie Stutter chưa bị thanh lý hợp đồng nhưng chuyển sang thỏa thuận gia hạn theo từng tháng. Trong khi đó, nhiều tài năng như Shim Mheuka, Ryan Kavuma-McQueen, Jesse Derry hay Reggie Walsh đang chờ cơ hội được trao nhiều thời gian thi đấu hơn ở đội một.

Động thái cho thấy quá trình thanh lọc lực lượng đang được đội bóng thành London đẩy mạnh sau mùa giải đáng quên.