Cựu sao Chelsea khen ngợi tân binh MU

Cựu ngôi sao Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, tin rằng Ederson sở hữu đầy đủ phẩm chất để thành công tại Manchester United sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 39 triệu bảng.

Ederson gây nhiều ấn tượng trong màu áo Atalanta.

Manchester United chưa chính thức công bố Ederson, nhưng tân binh đầu tiên dưới thời Michael Carrick đã nhận được những đánh giá tích cực từ một người từng nhiều lần đối đầu anh tại Serie A.

Chia sẻ với Sky Sports bên lề chặng đua Monaco Grand Prix, Loftus-Cheek dành nhiều lời khen cho tiền vệ người Brazil. Cầu thủ đang khoác áo AC Milan cho rằng Ederson có đủ tố chất để tạo dấu ấn tại Old Trafford.

"Cậu ấy rất mạnh về thể chất, tốc độ tốt, giàu năng lượng và xử lý bóng rất ổn. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi tốt ở Manchester United. Đó là một bản hợp đồng chất lượng", Loftus-Cheek nhận xét.

Ederson dự kiến hoàn tất việc ký hợp đồng với MU vào đầu tháng 7, sau khi đội chủ sân Old Trafford đạt thỏa thuận chiêu mộ anh từ Atalanta với mức phí khoảng 39 triệu bảng. Tiền vệ 26 tuổi được xem là người thay thế Casemiro, cầu thủ đã rời đội sau khi hết hạn hợp đồng.

Mùa giải vừa qua, Ederson tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống của Atalanta. Anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ con thoi, mang đến sự linh hoạt cho tuyến giữa. Kể từ khi gia nhập đội bóng Serie A, cầu thủ người Brazil đã có 138 lần ra sân và ghi 13 bàn.

Loftus-Cheek cũng là người hiểu khá rõ Ederson. Trong lần chạm trán gần nhất hôm 11/5, chính tiền vệ Brazil ghi một bàn và có một kiến tạo, giúp Atalanta đánh bại AC Milan với tỷ số 3-2.

Sự xuất hiện của Ederson được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng tiền vệ MU. Trong bối cảnh Manuel Ugarte nhiều khả năng cũng rời Old Trafford hè này, Michael Carrick đang từng bước xây dựng lại tuyến giữa theo triết lý của riêng mình.

Với những gì đã thể hiện tại Serie A và lời bảo chứng từ các đối thủ trực tiếp, Ederson đang nhận được nhiều kỳ vọng trước khi bắt đầu chương mới trong màu áo Manchester United.

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