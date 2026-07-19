10 bàn thắng ở trận đấu điên rồ và sự bất công với Messi

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 sôi động như đô vật Mỹ: nhiều kịch tính nhưng ít toan tính thắng thua.

Mbappe vui hơn buồn dù thua trận tranh hạng ba.

Nếu các trận đấu tại World Cup, đặc biệt ở vòng knock-out, thường giống một cuộc chiến MMA với những pha tranh chấp quyết liệt và tinh thần không khoan nhượng, thì trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp sáng 19/7 lại mang dáng dấp của đấu vật biểu diễn kiểu Mỹ. Có đủ cơ bắp, những màn tấn công dồn dập và tới 10 bàn thắng, nhưng gần như không mang lại cảm giác về một cuộc chiến thực sự.

10 bàn thắng trong một trận cầu kỳ lạ

Trận tranh hạng ba vốn thường bị xem là cuộc chơi dành cho hai đội vừa thất bại. Anh và Pháp bước vào sân sau khi lỡ hẹn với trận chung kết, vì thế tâm lý cũng hoàn toàn khác. Chiếc cúp vàng không còn ở phía trước và thất bại cũng không khiến họ đánh mất tất cả. Điều đó được thể hiện rõ trong cách hai đội thi đấu.

Anh và Pháp cùng tạo ra trận cầu có 10 bàn thắng, nhiều nhất tại World Cup kể từ khi Hungary đánh bại El Salvador 10-1 năm 1982. Nếu dựng một video tổng hợp, nhà sản xuất gần như không cần lựa chọn quá nhiều. Chỉ riêng việc chiếu lại 10 bàn thắng cũng đủ lấp đầy thời lượng của một chương trình.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Điều khó tin nhất là Pháp phải nhận tới 6 bàn thua, trong đó có 4 bàn ngay trong hiệp một. Trước trận đấu này, "Les Bleus" mới thủng lưới 4 lần sau 7 trận tại World Cup 2026, bao gồm 2 bàn ở bán kết trước Tây Ban Nha. Một đội bóng phòng ngự đủ chắc chắn để tiến sâu bỗng để đối thủ ghi 4 bàn chỉ trong 45 phút.

Ở phía bên kia, hàng thủ Anh cũng không phải hình mẫu hoàn hảo trong suốt giải đấu. Tuy nhiên, họ chưa từng để thủng lưới quá 2 bàn trong một trận. Vậy mà chỉ trong hiệp hai tại Miami (Mỹ), đội bóng của Thomas Tuchel lại để Pháp ghi tới 4 bàn.

Anh và Pháp tạo nên màn rượt đuổi tỷ số với 10 bàn thắng tại Miami.

Trong một trận đấu bình thường, những con số ấy sẽ gắn liền với sự tức giận, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng cuộc đối đầu tại Miami không như vậy. Cầu thủ hai đội không tỏ ra quá buồn bã sau mỗi bàn thua, cũng chẳng phản ứng dữ dội như thể vừa mắc sai lầm trong một trận cầu sinh tử.

Không khí trên sân cho thấy tất cả đều hiểu đây là một cuộc chơi đặc biệt, một trận đấu nhằm hoàn tất giải đấu hơn là cuộc chiến phải thắng bằng mọi giá.

Màn chia tay nước Mỹ kiểu đấu vật biểu diễn

Nếu bóng đá World Cup là MMA, nơi các võ sĩ bước vào lồng đấu với mục tiêu hạ gục đối thủ, thì trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp giống một màn đấu vật biểu diễn kiểu Mỹ.

Các đô vật vẫn có cơ bắp, những cú đánh, những pha quật ngã và các màn trình diễn đủ khiến khán giả phấn khích. Tuy nhiên, tất cả đều thiếu đi sự căng thẳng của một cuộc đối đầu thực sự. Mục tiêu chính là tạo ra một chương trình giải trí.

Mbappe ghi 2 bàn, vượt Messi trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

Trận đấu giữa Anh và Pháp cũng vậy. Có 10 bàn thắng, những đợt tấn công liên tiếp và màn rượt đuổi tỷ số điên rồ. Kylian Mbappe, Bukayo Saka, Jude Bellingham cùng nhiều ngôi sao khác đều tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhưng trận đấu không mang lại cảm giác rằng mỗi pha bóng đều chứa đựng sức nặng của cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội tuyển thuộc top 4 FIFA.

Dẫu vậy, đây có lẽ vẫn là cách phù hợp để Anh và Pháp chia tay nước Mỹ. Sau một giải đấu kéo dài với hàng loạt trận cầu căng thẳng, các cầu thủ đã phải chịu áp lực lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi trận tranh hạng ba không còn nhiều ý nghĩa về danh hiệu, họ lựa chọn cống hiến một màn trình diễn dành cho khán giả và tránh những va chạm không cần thiết.

Anh mở tỷ số 1-0 trước Pháp Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

Khán giả Mỹ hài lòng, cầu thủ hai đội cũng có thể mỉm cười. Chỉ những người hâm mộ Lionel Messi là khó vui trọn vẹn.

Mbappe tận dụng trận đấu này để bứt lên trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo người Pháp ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, qua đó vượt Messi 2 bàn tại World Cup 2026, đồng thời hơn đối thủ một bàn trong tổng thành tích tại các kỳ World Cup.

Muốn vượt qua Mbappe, Messi phải ghi ít nhất 2 bàn trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trận tranh hạng ba có thể giống một màn đấu vật biểu diễn, nơi hai đội cùng tạo ra bữa tiệc giải trí. Trong khi đó, chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ là MMA đúng nghĩa. Ở đó, không ai nhường Messi dù chỉ nửa bước.

Nếu muốn giành lại vị trí dẫn đầu từ Mbappe, Messi sẽ phải chiến đấu đến tận cùng. Xét theo cách trận tranh hạng ba diễn ra, đó quả là một thử thách có phần bất công với thủ quân Argentina.

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