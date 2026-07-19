Bị HLV Deschamps quát mắng, Cherki xua tay rồi quay lưng bỏ đi

Sáng 19/7, Rayan Cherki một lần nữa gây chú ý khi công khai phản ứng với HLV Didier Deschamps ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Deschamps và Cherki lại tạo khoảnh khắc căng thẳng.

Sau khi hiệp một trận tranh hạng ba khép lại với tỷ số 0-4 nghiêng về tuyển Anh, máy quay ghi lại cảnh Deschamps tiến đến quát mắng Cherki. Chiến lược gia 57 tuổi liên tục chỉ tay và lớn tiếng nhắc nhở học trò.

Tuy nhiên, phản ứng của Cherki khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tiền vệ thuộc biên chế Man City tỏ ra không mấy quan tâm, liên tục xua tay rồi quay lưng bỏ đi trong khi Deschamps còn đang nói. Ngay sau giờ nghỉ, Cherki bị rút khỏi sân.

Đây không phải lần đầu hai thầy trò xuất hiện dấu hiệu rạn nứt tại World Cup 2026. Trong chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển hôm 1/7, Cherki có hành động được cho là thiếu tôn trọng HLV Deschamps. Nhà cầm quân người Pháp tiến đến chúc mừng học trò. Thế nhưng, Cherki lạnh lùng quay mặt, gạt tay khi Deschamps định vỗ vai động viên rồi lặng lẽ rời sân.

Giới chuyên môn nhận định đó là biểu hiện của sự không hài lòng khi anh liên tục phải cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Pháp, bất chấp việc là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất cấp CLB.

Ở World Cup 2026, Deschamps thường xuyên ưu tiên những lựa chọn khác trên hàng công, khiến Cherki không có nhiều cơ hội thể hiện. Những hình ảnh căng thẳng liên tiếp giữa hai thầy trò làm dấy lên nghi ngờ về bầu không khí trong nội bộ "Les Bleus".

Rạng sáng 19/7, Anh thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại Miami (Mỹ).

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.