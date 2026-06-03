Chelsea hét giá bán Cucurella

Sự quan tâm từ Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid khiến Chelsea tự tin định giá Marc Cucurella ở mức cao trong phiên chợ hè 2026.

Cucurella đang đứng trước cơ hội hồi hương thi đấu.

Marc Cucurella đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha và Anh, Chelsea sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho hậu vệ cánh trái người Tây Ban Nha nếu nhận được mức phí khoảng 70 triệu euro.

Atletico hiện là đội bóng sốt sắng nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Cucurella. HLV Diego Simeone muốn bổ sung một hậu vệ giàu năng lượng và kinh nghiệm cho hành lang trái. Đại diện thành Madrid đã thông qua Giám đốc Thể thao Mateu Alemany để mở các cuộc tiếp xúc ban đầu với Chelsea.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên vẫn khá lớn. Atletico được cho là chỉ muốn chi dưới 50 triệu euro, trong khi Chelsea kiên quyết giữ mức giá 70 triệu euro. Đội chủ sân Stamford Bridge có cơ sở để cứng rắn bởi Cucurella vẫn còn ba năm hợp đồng.

Không chỉ Atletico, Barcelona và Real Madrid cũng đang theo dõi sát tình hình của tuyển thủ Tây Ban Nha. Với Barcelona, đây sẽ là cuộc tái ngộ đầy cảm xúc khi Cucurella từng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Bản thân cầu thủ 27 tuổi cũng từng thừa nhận rất khó từ chối lời mời từ đội bóng thời niên thiếu.

Tương lai của hậu vệ này càng trở nên khó đoán sau những phát biểu gần đây về chính sách trẻ hóa của Chelsea. Sau thất bại trước PSG tại Champions League, Cucurella thừa nhận đội bóng thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu lớn và điều đó khiến anh cảm thấy thất vọng.

Dù vậy, Chelsea vẫn ở thế chủ động. CLB không chịu áp lực phải bán người và chỉ chấp nhận chia tay Cucurella nếu nhận đủ mức phí yêu cầu.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, màn trình diễn của hậu vệ người Tây Ban Nha trên đất Bắc Mỹ hoàn toàn có thể khiến giá trị của anh tiếp tục tăng cao.

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