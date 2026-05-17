Cucurella được hai ông lớn La Liga săn đón

Tương lai của Cucurella tại Chelsea bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm khi hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là đang đứng trước khả năng trở lại La Liga ở mùa giải tới.

Theo EPL World, Cucurella hiện nằm trong danh sách theo dõi của cả Atletico Madrid lẫn Barcelona. Hai đội bóng lớn của La Liga được cho là muốn bổ sung thêm chiều sâu ở hành lang trái và đánh giá cao kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ sinh năm 1998.

Cucurella gia nhập Chelsea từ Brighton & Hove Albion FC vào năm 2022 với mức phí 62 triệu bảng. Tuy nhiên, thời gian của anh tại sân Stamford Bridge không thực thành công. Hậu vệ người Tây Ban Nha từng đối mặt nhiều chỉ trích bởi phong độ thiếu ổn định trong giai đoạn đầu khoác áo đội bóng thành London.

Dù vậy, Cucurella vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Khả năng hỗ trợ tấn công, di chuyển linh hoạt cùng nền tảng kỹ thuật tốt giúp anh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn tại La Liga.

Trong số hai bến đỗ tiềm năng, Barcelona được xem là nơi khá quen thuộc với Cucurella khi anh trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trước đây. Trong khi đó, Atletico Madrid lại cần thêm phương án cạnh tranh ở biên trái để phục vụ kế hoạch nâng cấp đội hình mùa tới.

Hiện phía Chelsea chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến tương lai của Cucurella. Tuy nhiên, việc hậu vệ này được liên hệ với các đội bóng La Liga cho thấy khả năng anh trở lại Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Cucurella hiện đã ra sân 32 trận mùa này cho Chelsea, anh sở hữu 1 bàn thắng và 4 kiến tạo tại Premier League 2025/26 cũng như đang chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Atletico Madrid và Barcelona dự kiến sẽ phải bỏ ra số tiền 42 triệu euro nếu muốn có được sự phục vụ của hậu vệ cánh hàng đầu Tây Ban Nha hiện tại.

