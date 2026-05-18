6 vị trí MU phải bổ sung mùa tới

Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng Manchester United cần một cuộc đại tu lớn với ít nhất 6 bản hợp đồng mới nếu muốn cạnh tranh ở Champions League mùa tới.

Manchester United vừa khép lại mùa giải Premier League trong top 3, nhưng theo Gary Neville, điều đó chưa đủ để đảm bảo đội bóng đủ sức cạnh tranh ở mùa tới. Huyền thoại “Quỷ đỏ” tin rằng MU cần bổ sung tới 6 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Chia sẻ trên podcast cá nhân, Neville khẳng định ưu tiên lớn nhất của MU là hàng thủ và tuyến giữa. Cựu đội trưởng “Quỷ đỏ” muốn đội bóng mang về ba hậu vệ mới, gồm một trung vệ đẳng cấp, một hậu vệ trái và một cầu thủ đa năng có thể chơi nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự.

"MU chắc chắn cần thêm phương án ở hai biên. Trong thế giới lý tưởng, họ nên mua ba hậu vệ", Neville nói.

Không dừng lại ở đó, ông còn yêu cầu đội bóng bổ sung thêm hai tiền vệ trung tâm chất lượng để phục vụ lịch thi đấu dày đặc khi MU trở lại Champions League dưới thời Michael Carrick.

Neville đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu sở hữu những tiền vệ có khả năng chơi hướng lên thay vì chỉ chuyền ngang hoặc chuyền về.

“Tôi thấy quá nhiều 'con cua' (chỉ các cầu thủ có xu hướng chuyền ngang) ở hàng tiền vệ. MU cần những người dám tung ra các đường chuyền xuyên tuyến và luôn nghĩ tới việc tấn công”, cựu danh thủ người Anh nhận định.

Cái tên khiến Neville ấn tượng nhất là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tiền vệ 23 tuổi vừa có hai kiến tạo trước chính MU trong thất bại 2-3 tại Old Trafford tối 17/5.

Theo Neville, Anderson sở hữu khả năng chuyền bóng hướng lên, đá phạt tốt và phù hợp hoàn hảo với lối chơi Carrick đang xây dựng. Tuy nhiên, MU có thể phải cạnh tranh trực tiếp với Manchester City trong thương vụ này.

Ngoài hàng thủ và tuyến giữa, Neville còn muốn MU chiêu mộ thêm một cầu thủ tấn công đa năng có thể đá biên lẫn vị trí số 10, nhằm chia lửa với Bruno Fernandes trong mùa giải kéo dài phía trước.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD