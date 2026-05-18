Shaw xứng đáng có mặt ở World Cup?

Michael Carrick tin rằng Luke Shaw xứng đáng trở lại tuyển Anh dự World Cup 2026 sau mùa giải bền bỉ và ổn định nhất sự nghiệp tại Manchester United.

Shaw thi đấu vô cùng bền bỉ trong màu áo MU mùa này.

Luke Shaw đang đứng trước cơ hội lớn trở lại tuyển Anh sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Michael Carrick. HLV của Manchester United cho rằng hậu vệ trái 30 tuổi hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 của Thomas Tuchel.

Shaw chưa thi đấu cho tuyển Anh kể từ chung kết EURO 2024. Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 chứng kiến sự trở lại ấn tượng của cầu thủ từng nhiều năm vật lộn với chấn thương.

"Tôi chắc chắn nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng", Carrick nói khi được hỏi về khả năng Shaw dự World Cup. “Sự ổn định, kinh nghiệm, màn trình diễn và những phẩm chất mà cậu ấy sở hữu khiến Luke trở thành một hậu vệ cánh tuyệt vời".

Luke Shaw là cầu thủ duy nhất của Manchester United đá chính toàn bộ 37 trận tại Premier League mùa này. Hậu vệ người Anh thi đấu tổng cộng 3.151 phút, ghi bàn trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tối 17/5 và dần trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống mà Michael Carrick xây dựng.

Theo Carrick, việc giữ được nền tảng thể lực ổn định xuyên suốt một mùa giải với lịch thi đấu dày đặc là điều không dễ xảy ra trong bóng đá hiện đại, bởi chấn thương luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì thế, ông xem việc Shaw đá chính toàn bộ trận đấu ở Premier League mùa này là thành tích thực sự đáng nể.

Tính từ khi gia nhập MU, Shaw đã có 324 lần ra sân, ghi 5 bàn và đóng góp 30 kiến tạo. Trong màu áo tuyển Anh, anh sở hữu 34 trận, ghi 3 bàn và có 9 kiến tạo.

Với kinh nghiệm ở những giải đấu lớn cùng phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải, Shaw đang dần trở thành một trong những lựa chọn khó bỏ qua của tuyển Anh trước ngày chốt danh sách cuối cùng.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

