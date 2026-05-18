Giá của Palmer đủ để MU tạo tuyến giữa siêu mạnh

Manchester United sẵn sàng từ bỏ Cole Palmer để dồn ngân sách cho hai mục tiêu được xem là phù hợp hơn với kế hoạch tái thiết dưới thời Michael Carrick.

Mức giá và đãi ngộ của Palmer quá lớn.

Manchester United chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng hè có thể quyết định tương lai của CLB trong nhiều năm tới.

Sau khi kết thúc Premier League trong top 3 và giành vé dự Champions League, đội chủ sân Old Trafford dự kiến thu về khoảng 100 triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình. Các ông chủ từ INEOS cũng sẵn sàng mở hầu bao để nâng cấp đội hình.

Tuy nhiên, Cole Palmer gần như không còn nằm trong kế hoạch của MU. Chelsea được cho là yêu cầu ít nhất 90 triệu bảng cho ngôi sao người Anh. Nếu cộng thêm mức lương khoảng 200.000 bảng mỗi tuần trong hợp đồng dài hạn, tổng chi phí dành cho Palmer có thể chạm mốc 142 triệu bảng.

Theo truyền thông Anh, thay vì dồn toàn lực cho một thương vụ bom tấn, MU muốn chia ngân sách để bổ sung nhiều vị trí quan trọng hơn. Aurelien Tchouameni nổi lên như mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa, trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford.

Tiền vệ người Pháp vừa trải qua giai đoạn căng thẳng tại Real Madrid, bao gồm vụ mâu thuẫn với Federico Valverde khiến cả hai bị kỷ luật nội bộ. Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị khoảng 70 triệu bảng cho Tchouameni.

Ngoài tuyển thủ Pháp, MU còn theo dõi sát Mateus Fernandes của West Ham. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được định giá khoảng 30 triệu bảng, nhưng mức phí có thể giảm sâu nếu West Ham xuống hạng Championship.

Ban lãnh đạo MU tin rằng việc chiêu mộ hai tiền vệ chất lượng sẽ hợp lý hơn nhiều so với đặt cược toàn bộ ngân sách vào Cole Palmer.

Michael Carrick cũng muốn xây dựng đội hình có chiều sâu đủ sức chinh chiến ở Champions League, thay vì phụ thuộc vào vài ngôi sao đắt giá. Trong bối cảnh lịch thi đấu mùa tới dày đặc hơn rất nhiều, MU đang ưu tiên sự cân bằng và tính thực dụng hơn là những thương vụ hào nhoáng.

