Vết gợn trong chiến thắng của MU

Huyền thoại Roy Keane công khai chỉ trích Amad Diallo sau chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League.

Diallo có trận đấu dưới sức.

Tối 17/5, Manchester United thắng Nottingham Forest 3-2 tại Old Trafford để chắc suất top 3 Premier League, nhưng Roy Keane vẫn không hài lòng với màn trình diễn phòng ở khâu ngự của đội bóng cũ. Tâm điểm chỉ trích của huyền thoại người Ireland là Amad Diallo.

Phân tích trên Sky Sports sau trận, Keane đặc biệt bực tức với tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Morato đầu hiệp hai.

Theo cựu đội trưởng MU, Amad quá yếu trong tranh chấp khi để Elliot Anderson dễ dàng vượt qua trước lúc thực hiện quả tạt cho Morato đánh đầu ghi bàn.

"Amad Diallo bị hất văng khỏi bóng như một đứa trẻ", Keane nhận xét đầy gay gắt.

Ông cũng dành lời khen cho Anderson khi tiền vệ của Nottingham Forest có trận đấu nổi bật với hai kiến tạo tại Old Trafford.

Dù MU giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Luke Shaw, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, Keane cho rằng hàng thủ “Quỷ đỏ” tiếp tục để lộ quá nhiều vấn đề.

"Chúng ta thấy những pha tấn công rất hay nhưng cũng là thứ phòng ngự rất tệ từ MU", ông nói thêm, “Họ có đủ người lui về nhưng chẳng ai thực sự đưa ra quyết định".

Ngoài Amad, Keane còn tỏ ra khó hiểu với quyết định công nhận bàn thắng của Cunha. Trọng tài Michael Salisbury vẫn cho MU hưởng bàn thắng dù VAR phát hiện Bryan Mbeumo có tình huống để bóng chạm tay trước đó.

Dù vậy, huyền thoại MU vẫn dành lời khen cho Bryan Mbeumo. Tiền đạo này ghi bàn quyết định sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trước đó, đồng thời giúp Bruno Fernandes chạm mốc 20 kiến tạo mùa này để cân bằng kỷ lục Premier League của Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest

