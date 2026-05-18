Fermin Lopez nguy cơ lỡ World Cup vì chấn thương nặng

Tiền vệ Fermin Lopez nhiều khả năng không thể dự World Cup sau khi Barcelona xác nhận anh bị gãy xương bàn chân và phải phẫu thuật.

World Cup chỉ còn tính bằng tuần, nhưng với Fermin Lopez, giấc mơ lớn nhất sự nghiệp lúc này có nguy cơ khép lại theo cách đầy cay đắng.

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa nhận cú sốc lớn trước World Cup khi Fermin Lopez đứng trước nguy cơ vắng mặt vì chấn thương nghiêm trọng ở chân phải.

Các kết quả kiểm tra y tế mới nhất khiến bầu không khí tại Las Rozas chuyển từ lo lắng sang báo động thực sự. Barcelona xác nhận tiền vệ 23 tuổi bị gãy xương bàn chân số 5 và sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới.

Đây không phải dạng chấn thương cơ có thể hồi phục nhanh như trường hợp của Lamine Yamal hay Nico Williams. Theo đánh giá ban đầu, Fermin Lopez có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần, quãng thời gian đủ để khiến anh lỡ hẹn với World Cup.

Thông tin này trở thành đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Luis de la Fuente. Dù Fermin Lopez không đóng vai trò quá nổi bật trong chiến dịch vòng loại, màn trình diễn bùng nổ ở giai đoạn cuối mùa giải giúp anh vươn lên thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của Barcelona trên hành trình vô địch La Liga.

Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 13 bàn và có thêm 17 kiến tạo trên mọi đấu trường. Nguồn năng lượng dồi dào, khả năng di chuyển rộng cùng sự đa năng giúp Fermin Lopez trở thành quân bài chiến thuật đặc biệt quan trọng trong kế hoạch của De la Fuente.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chiến lược gia sinh năm 1961 dự định chưa sử dụng Lamine Yamal, Nico Williams và Mikel Merino cho tới trận gặp Uruguay. Điều đó đồng nghĩa Fermin Lopez gần như chắc suất đá chính trong đội hình Tây Ban Nha ở giai đoạn đầu giải đấu.

Việc tiền vệ của Barcelona vắng mặt khiến toàn bộ kế hoạch nhân sự của “La Roja” bị đảo lộn. Trong bối cảnh Barrenetxea chắc chắn không thể tham dự, còn Victor Muñoz đang chờ thêm kết quả kiểm tra vì quá tải cơ sau trận gặp Espanyol, De la Fuente buộc phải tính toán lại danh sách 26 cầu thủ cuối cùng.

Alberto Moleiro hiện nổi lên như phương án thay thế tiềm năng nhất. Cầu thủ của Villarreal sở hữu phong cách thi đấu khá giống Fermin Lopez khi có thể chơi ở cả hai biên lẫn trung lộ. Mùa giải đầu tiên khoác áo “Tàu ngầm vàng”, Moleiro ghi được 10 bàn thắng và để lại nhiều dấu ấn.

Dù vậy, rất khó để khỏa lấp khoảng trống Fermin Lopez để lại vào lúc này. Tiền vệ của Barcelona đang trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp và được xem là một trong những phát hiện lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha mùa 2025/26.

