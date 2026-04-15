Pha va chạm rợn người của cầu thủ Barca

Rạng sáng 15/4, pha va chạm trực diện với thủ môn Juan Musso khiến Fermin Lopez chảy máu mặt, trở thành khoảnh khắc ám ảnh giữa trận tứ kết lượt về Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid.

Pha va chạm khiến Lopez đổ máu.

Tình huống xảy ra ở phút 26 khi Lopez băng vào đánh đầu ở cự ly gần. Cú dứt điểm đi trúng hướng khung thành, nhưng ngay sau đó anh lao thẳng vào chân của Musso. Đinh giày của thủ môn Atletico chạm vào mặt tiền đạo Barcelona, khiến anh lập tức đổ gục xuống sân.

Máu chảy nhiều trên khuôn mặt Lopez, buộc đội ngũ y tế Barcelona phải can thiệp khẩn cấp. Cầu thủ này dùng áo đấu để lau máu trong lúc chờ được xử lý. Các đồng đội tỏ rõ sự lo lắng, nhiều người không dám nhìn trực tiếp vào cảnh tượng trên sân.

Ở ngoài đường biên, ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị Barcelona theo dõi lại pha va chạm qua máy tính bảng. Họ tụ lại để xác định mức độ nghiêm trọng của tình huống. Sau ít phút chăm sóc, Lopez được băng bó và tiếp tục thi đấu, dù va chạm trước đó là rất mạnh.

Sự cố của Lopez diễn ra trong bối cảnh trận đấu tại Madrid có nhịp độ cực cao. Barcelona khởi đầu đầy hứng khởi khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút. Lamine Yamal mở tỷ số sau sai lầm của hàng thủ đối phương. Không lâu sau, Ferran Torres nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm gọn gàng.

Tuy nhiên, Atletico nhanh chóng đáp trả. Ademola Lookman ghi bàn từ một pha phản công, giúp đội chủ nhà lấy lại lợi thế với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Suốt thời gian còn lại của trận đấu, Barca không thể xuyên thủng mảnh lưới của Atletico thêm lần nào nữa, đội bóng xứ Catalonia còn phải mất người sau chiếc thẻ đỏ của Eric Garcia ở phút 79.

Dù chiến thắng trên sân khách ở lượt về, Barca vẫn dừng bước ở tứ kết Champions League mùa giải này. Hiện tại thầy trò HLV Hansi Flick chỉ còn cơ hội giành danh hiệu ở La Liga sau khi đã bị loại khỏi Champions League và Cúp nhà Vua.

