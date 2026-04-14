Thế khó của Barcelona

Hy vọng ngược dòng của Barcelona trở thành bài toán khó khi Atletico Madrid sở hữu phong độ hoàn hảo trên sân nhà ở vòng knock-out Champions League.

Bức tường bê tông của Atletico Madrid chắc chắn sẽ làm khó hàng công Barcelona.

Barcelona bước vào trận lượt về tứ kết Champions League 2025/26 vào rạng sáng 15/4 với áp lực phải ngược dòng khi để thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, những gì chờ đợi họ tại sân Metropolitano không chỉ là đối thủ, mà còn là một kỷ lục đáng sợ.

HLV Diego Simeone chưa từng thua trận nào trên sân nhà ở vòng loại đấu trực tiếp Champions League. Con số ấy đủ để biến mọi kế hoạch của Barcelona trở nên mong manh.

Dưới thời Simeone, sân Metropolitano là pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Atletico Madrid không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng luôn biết cách kiểm soát trận đấu. Khi bước vào knock-out, họ trở nên thực dụng, kỷ luật và lạnh lùng. Đó là thứ bóng đá khiến đối thủ dần đánh mất kiên nhẫn.

Không khí trước trận càng nóng lên bởi màn đấu khẩu giữa Lamine Yamal và Simeone. Sao trẻ của Barcelona dí dỏm nói về việc muốn chơi theo kiểu một đấu một, nhưng HLV người Argentina lập tức đáp trả: "Nếu muốn như vậy, cậu có thể đi đánh tennis". Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để khẳng định chất 'ngông' của Simeone.

Chưa dừng lại, ông còn nhắm thẳng vào điểm mạnh chiến thuật của Barcelona. Simeone cho rằng bẫy việt vị sẽ không có đất dụng võ, đơn giản vì Atletico Madrid "sẽ không tấn công". Tuyên bố này cho thấy rõ cách tiếp cận quen thuộc., Đó là bảo toàn lợi thế bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ, bóp nghẹt không gian và kéo đối thủ vào thế bế tắc.

Trong thế trận như vậy, 3 bàn thắng cho Barcelona thật sự là thử thách quá lớn. Ngược dòng tại Metropolitano là nhiệm vụ không dễ dàng. Do đó, thầy trò HLV Hansi Flick phải chơi một trận hoàn hảo để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

