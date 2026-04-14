Thế khó của Barcelona

  • Thứ ba, 14/4/2026 20:00 (GMT+7)
Hy vọng ngược dòng của Barcelona trở thành bài toán khó khi Atletico Madrid sở hữu phong độ hoàn hảo trên sân nhà ở vòng knock-out Champions League.

Bức tường bê tông của Atletico Madrid chắc chắn sẽ làm khó hàng công Barcelona.

Barcelona bước vào trận lượt về tứ kết Champions League 2025/26 vào rạng sáng 15/4 với áp lực phải ngược dòng khi để thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, những gì chờ đợi họ tại sân Metropolitano không chỉ là đối thủ, mà còn là một kỷ lục đáng sợ.

HLV Diego Simeone chưa từng thua trận nào trên sân nhà ở vòng loại đấu trực tiếp Champions League. Con số ấy đủ để biến mọi kế hoạch của Barcelona trở nên mong manh.

Dưới thời Simeone, sân Metropolitano là pháo đài gần như bất khả xâm phạm. Atletico Madrid không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng luôn biết cách kiểm soát trận đấu. Khi bước vào knock-out, họ trở nên thực dụng, kỷ luật và lạnh lùng. Đó là thứ bóng đá khiến đối thủ dần đánh mất kiên nhẫn.

Không khí trước trận càng nóng lên bởi màn đấu khẩu giữa Lamine Yamal và Simeone. Sao trẻ của Barcelona dí dỏm nói về việc muốn chơi theo kiểu một đấu một, nhưng HLV người Argentina lập tức đáp trả: "Nếu muốn như vậy, cậu có thể đi đánh tennis". Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để khẳng định chất 'ngông' của Simeone.

Chưa dừng lại, ông còn nhắm thẳng vào điểm mạnh chiến thuật của Barcelona. Simeone cho rằng bẫy việt vị sẽ không có đất dụng võ, đơn giản vì Atletico Madrid "sẽ không tấn công". Tuyên bố này cho thấy rõ cách tiếp cận quen thuộc., Đó là bảo toàn lợi thế bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ, bóp nghẹt không gian và kéo đối thủ vào thế bế tắc.

Trong thế trận như vậy, 3 bàn thắng cho Barcelona thật sự là thử thách quá lớn. Ngược dòng tại Metropolitano là nhiệm vụ không dễ dàng. Do đó, thầy trò HLV Hansi Flick phải chơi một trận hoàn hảo để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

5 màn lội ngược dòng kinh điển tại Champions League Những màn lội người dòng tại Champions League luôn là thứ gia vị mà các fan bóng đá thèm khát mỗi dịp knock-out Champions League.

Barcelona thở phào vì Pedri

Việc Pedri không gặp chấn thương nghiêm trọng mang đến cú hích lớn cho Barcelona trước trận lượt về đầy áp lực với Atletico Madrid tại Champions League 2025/26.

20:56 9/4/2026

Phản ứng của Yamal khi được nói hay nhất thế giới

Lamine Yamal không bận tâm việc được coi là cầu thủ hay nhất thế giới, mà chỉ hướng tới tứ kết lượt về Champions League trên sân Atletico Madrid rạng sáng 15/4.

7 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Thái Viên

    Đọc tiếp

    Casemiro qua hay hinh anh

    Casemiro quá hay

    27 phút trước 21:00 14/4/2026

    0

    Với 7 bàn bằng đầu ở mùa 2025/26, Casemiro trở thành cầu thủ không chiến hiệu quả nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu.

    HLV Iraola roi Bournemouth hinh anh

    HLV Iraola rời Bournemouth

    1 giờ trước 20:20 14/4/2026

    0

    HLV Andoni Iraola sẽ chia tay Bournemouth vào cuối mùa, khép lại hành trình thành công và trở thành mục tiêu săn đón của nhiều CLB lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

