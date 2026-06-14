Bị Mỹ trục xuất, trọng tài World Cup nhận mưa đặc quyền

Dù bị Mỹ trục xuất vì nghi án khủng bố, trọng tài Omar Artan vẫn được FIFA trả đủ thù lao tại World Cup 2026.

Trọng tài Omar Artan vẫn được FIFA trả tiền dù không bắt trận nào ở World Cup 2026.

Sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Miami khi Artan bị cơ quan di trú Mỹ thẩm vấn suốt 11 giờ trước khi bị từ chối nhập cảnh. Theo một quan chức Mỹ, quyết định này xuất phát từ những nghi vấn liên quan đến các cá nhân thuộc tổ chức phiến quân Al Shabab tại Somalia.

Artan bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định ông chỉ là một trọng tài chuyên nghiệp đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tại World Cup. Sau khi bị buộc rời Mỹ, vị vua áo đen nhận được sự hỗ trợ từ FIFA tại Istanbul trước khi trở về Mogadishu.

Dù bỏ lỡ cơ hội cầm còi ở giải đấu lớn nhất hành tinh, Artan liên tiếp nhận được những sự động viên đáng chú ý. Khi trở về Somalia hôm 8/6, ông được người hâm mộ và giới chức địa phương chào đón nồng nhiệt. Một doanh nhân đồng hương cũng trao tặng ông tấm séc trị giá 50.000 USD .

Không lâu sau đó, UEFA thông báo chỉ định Artan điều hành trận Siêu cúp châu Âu 2026 giữa PSG và Aston Villa tại Salzburg (Áo) vào ngày 13/8. Quyết định được đưa ra sau các cuộc trao đổi với Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF).

Artan hiện được xem là một trong những trọng tài xuất sắc nhất châu Phi. Ông gia nhập danh sách trọng tài FIFA từ năm 2018 và giành giải "Trọng tài nam hay nhất châu Phi" vào năm 2025.