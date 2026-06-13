Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Trọng tài Argentina đi vào lịch sử World Cup

  • Thứ bảy, 13/6/2026 18:04 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Trọng tài Juan Pablo Belatti đi vào lịch sử World Cup khi trở thành trọng tài biên đầu tiên tham gia điều hành ở bốn kỳ giải đấu khác nhau.

Hai vị trọng tài Juan Pablo Belatti (trái) và Alireza Faghani được FIFA vinh danh.

World Cup 2026 chứng kiến một cột mốc đặc biệt đến từ đội ngũ trọng tài. Trong trận hòa 1-1 giữa Canada và Bosnia & Herzegovina ở bảng B rạng sáng 13/6, trợ lý trọng tài người Argentina Juan Pablo Belatti chính thức ghi tên mình vào lịch sử giải đấu.

Belatti là thành viên trong tổ trọng tài Argentina gồm trọng tài chính Facundo Tello và trợ lý Gabriel Chade. Trận đấu trên sân BMO Field không chỉ đánh dấu lần đầu Canada thi đấu trên sân nhà tại World Cup, mà còn là trận đấu giúp Belatti thiết lập một kỷ lục chưa từng có.

Vị trợ lý trọng tài người Argentina trở thành người đầu tiên tham gia điều hành ở bốn kỳ World Cup khác nhau. Trước World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, ông từng làm nhiệm vụ tại Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022.

Đây là thành quả của hơn một thập kỷ duy trì phong độ ổn định ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới. Không nhiều trọng tài có thể giữ được vị thế trong suốt thời gian dài như vậy, đặc biệt trong bối cảnh FIFA liên tục nâng cao các tiêu chuẩn chuyên môn.

Belatti từng góp mặt trong nhiều trận cầu lớn của World Cup. Tại Nga năm 2018, ông là thành viên tổ trọng tài điều hành trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Trước đó, ông cũng tham gia tổ trọng tài của trận khai mạc giải đấu.

Thành tích của Belatti càng trở nên nổi bật khi xét trong lịch sử các kỳ World Cup. Nhiều trọng tài từng xuất hiện ở ba kỳ giải liên tiếp, nhưng chưa ai đạt tới cột mốc bốn lần trực tiếp điều hành các trận đấu như trợ lý người Argentina.

World Cup 2026 cũng chứng kiến sự hiện diện lần thứ tư của trọng tài Alireza Faghani, người Iran nhập quốc tịch Australia. Tuy nhiên, một trong những lần góp mặt trước đây của ông chỉ với vai trò trọng tài dự bị tại World Cup 2014. Điều đó giúp Belatti trở thành người đầu tiên thiết lập cột mốc đặc biệt này một cách trọn vẹn.

Tuyển Anh đang thắng Messi và Ronaldo tại Việt Nam?

Từ Maradona, Ronaldo đến Beckham, Messi hay Ronaldo, lịch sử hâm mộ World Cup tại Việt Nam phản ánh rõ cách người Việt tiếp cận bóng đá qua từng thế hệ.

1 giờ trước

Ibrahimovic gọi đội tuyển World Cup là 'bao cát'

Huyền thoại Zlatan Ibrahimovic gây chú ý khi tuyên bố sẽ cổ vũ Croatia tại World Cup 2026 và thẳng thừng nhận định Panama chỉ là “bao cát” của bảng đấu.

2 giờ trước

Cole Palmer chìm vào tiệc tùng sau cú sốc World Cup

Bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026, Cole Palmer chọn Ibiza làm nơi giải tỏa nỗi thất vọng trong thời gian rảnh rỗi.

3 giờ trước

Cựu sao Arsenal bùng nổ ở World Cup 2026 Sáng 13/6, Folarin Balogun lập cú đúp, giúp tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup Juan Pablo Belatti Alireza Faghani trọng tài World Cup 2026 Argentina

    Đọc tiếp

    Khong nhan ra Pavel Nedved hinh anh

    Không nhận ra Pavel Nedved

    5 phút trước 18:09 13/6/2026

    0

    Huyền thoại Pavel Nedved gây bất ngờ bởi diện mạo khác xa thời đỉnh cao sự nghiệp.

    Ronaldo lich lam du World Cup 2026 hinh anh

    Ronaldo lịch lãm dự World Cup 2026

    20 phút trước 17:53 13/6/2026

    0

    Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đặt chân tới Mỹ, bắt đầu hành trình được xem là cơ hội cuối để chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup danh giá.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý