Trọng tài Argentina đi vào lịch sử World Cup

Trọng tài Juan Pablo Belatti đi vào lịch sử World Cup khi trở thành trọng tài biên đầu tiên tham gia điều hành ở bốn kỳ giải đấu khác nhau.

Hai vị trọng tài Juan Pablo Belatti (trái) và Alireza Faghani được FIFA vinh danh.

World Cup 2026 chứng kiến một cột mốc đặc biệt đến từ đội ngũ trọng tài. Trong trận hòa 1-1 giữa Canada và Bosnia & Herzegovina ở bảng B rạng sáng 13/6, trợ lý trọng tài người Argentina Juan Pablo Belatti chính thức ghi tên mình vào lịch sử giải đấu.

Belatti là thành viên trong tổ trọng tài Argentina gồm trọng tài chính Facundo Tello và trợ lý Gabriel Chade. Trận đấu trên sân BMO Field không chỉ đánh dấu lần đầu Canada thi đấu trên sân nhà tại World Cup, mà còn là trận đấu giúp Belatti thiết lập một kỷ lục chưa từng có.

Vị trợ lý trọng tài người Argentina trở thành người đầu tiên tham gia điều hành ở bốn kỳ World Cup khác nhau. Trước World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, ông từng làm nhiệm vụ tại Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022.

Đây là thành quả của hơn một thập kỷ duy trì phong độ ổn định ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới. Không nhiều trọng tài có thể giữ được vị thế trong suốt thời gian dài như vậy, đặc biệt trong bối cảnh FIFA liên tục nâng cao các tiêu chuẩn chuyên môn.

Belatti từng góp mặt trong nhiều trận cầu lớn của World Cup. Tại Nga năm 2018, ông là thành viên tổ trọng tài điều hành trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Trước đó, ông cũng tham gia tổ trọng tài của trận khai mạc giải đấu.

Thành tích của Belatti càng trở nên nổi bật khi xét trong lịch sử các kỳ World Cup. Nhiều trọng tài từng xuất hiện ở ba kỳ giải liên tiếp, nhưng chưa ai đạt tới cột mốc bốn lần trực tiếp điều hành các trận đấu như trợ lý người Argentina.

World Cup 2026 cũng chứng kiến sự hiện diện lần thứ tư của trọng tài Alireza Faghani, người Iran nhập quốc tịch Australia. Tuy nhiên, một trong những lần góp mặt trước đây của ông chỉ với vai trò trọng tài dự bị tại World Cup 2014. Điều đó giúp Belatti trở thành người đầu tiên thiết lập cột mốc đặc biệt này một cách trọn vẹn.

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